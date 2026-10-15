Стало известно, сколько рэпер Navai проведет за решеткой
Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) арестовали на два месяца по делу о контрабанде наркотиков в Казахстане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, исполнителя остановили на КПП «Кордай» в Жамбылской области в ночь с 13 на 14 октября. Пограничники и полиция проверили автомобиль и нашли в салоне запрещенные вещества. Их изъяли, а самого Бакирова поместили в изолятор временного содержания.
Позже выяснилось, что в момент задержания рэпер находился в состоянии наркотического опьянения. Как накануне уточнял источник со ссылкой на МВД Казахстана, в моче музыканта нашли каннабиноиды.
Ранее Navai разбил свой спорткар Ferrari 488 в ДТП на Зубовском бульваре Москве. Подробности той аварии и стоимость машины разбирались отдельно.
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