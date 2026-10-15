Стало известно, сколько рэпер Navai проведет за решеткой

15 октября 2026, 10:53

Рэпера Navai арестовали на два месяца за контрабанду наркотиков в Казахстане

Наваи Бакиров (Фото: Инстаграм*/navaib)

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) арестовали на два месяца по делу о контрабанде наркотиков в Казахстане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.