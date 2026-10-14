Рэпера Navai задержали с наркотиками

14 октября 2026, 18:19

Baza: В Казахстане рэпера Navai подозревают в контрабанде наркотиков

Наваи Бакиров (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Музыканта Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, задержали при въезде в Казахстан. Об этом 14 октября пишет Baza.