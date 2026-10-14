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Рэпера Navai задержали с наркотиками

Baza: В Казахстане рэпера Navai подозревают в контрабанде наркотиков
Наваи Бакиров (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Музыканта Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, задержали при въезде в Казахстан. Об этом 14 октября пишет Baza.



Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Кордай». Там артиста остановили сотрудники пограничной службы и полиции.

В ходе досмотра автомобиля правоохранители обнаружили запрещенные вещества. Наркотики изъяли, а самого Бакирова поместили в изолятор временного содержания (ИВС). В отношении рэпера возбудили уголовное дело по подозрению в контрабанде наркотиков.

На фоне произошедшего отменили концерт Navai, запланированный на сегодня, 20:00, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. Официальная причина отмены — «технические причины».

Никита Кротов

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