Адвокат рассказала, кому достанется наследство Бедроса Киркорова

15 октября 2025, 13:48

Адвокат Ярмуш: на наследство Киркорова может претендовать любой родственник

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

С момента смерти Бедроса Киркорова прошло полгода, в течение этого времени могло быть открыто наследное дело. Однако, по информации в СМИ, Филипп Киркоров не обратился к нотариусу и не стал претендовать на наследство.





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что Филипп Киркоров должен принять наследство, обратившись к нотариусу и написав заявление. Если он этого не сделает, то любой родственник может претендовать на имущество.





«У Бедроса главный наследник — его сын, он должен написать заявление о принятии наследства. Через 6 месяцев он получит свидетельство на все имущество. Если он этого не сделает, но, предположим, начнет пользоваться недвижимостью, оплачивать ее, тогда он может через суд признать право собственности на наследственное имущество, но это сложный процесс», — сказала она.

«С Филиппом это не будет решаться документально. Наследник имеет право принимать или не принимать то, что ему положено», — добавила Ярмуш.