Подруга Петросяна опровергла слухи о его разводе

Евгений Петросян (фото: Instagram* / petrosyanevgeny)

Поэтесса, певица и подруга Евгения Петросяна Ирина Гвоздева опровергла информацию о возможном разводе юмориста с его супругой Татьяной Брухуновой.



В беседе с NEWS.ru Гвоздева заявила, что в семье Петросяна все благополучно, и ни о каком расставании речи не идет.

Поводом для слухов стал шестидневный круиз Брухуновой с детьми, стоимостью около 1 миллиона рублей. Однако юморист не присоединился к семье в этой поездке.

В СМИ появилась информация, что причиной развода могли стать чрезмерные траты супруги, которые возмущают Петросяна. Сама Татьяна Брухунова отказалась комментировать ситуацию и попросила журналистов не распространять слухи.

