Подруга Петросяна опровергла слухи о его разводе
Поэтесса, певица и подруга Евгения Петросяна Ирина Гвоздева опровергла информацию о возможном разводе юмориста с его супругой Татьяной Брухуновой.
В беседе с NEWS.ru Гвоздева заявила, что в семье Петросяна все благополучно, и ни о каком расставании речи не идет.
Поводом для слухов стал шестидневный круиз Брухуновой с детьми, стоимостью около 1 миллиона рублей. Однако юморист не присоединился к семье в этой поездке.
В СМИ появилась информация, что причиной развода могли стать чрезмерные траты супруги, которые возмущают Петросяна. Сама Татьяна Брухунова отказалась комментировать ситуацию и попросила журналистов не распространять слухи.
