«Будет очень серьезно»: Адвокат Киркорова об иске артиста к каменщику на 10,9 млн
Адвокат Роман Кузькин заявил, что у певца Филиппа Киркорова «очень интересная позиция» по иску к петербургскому каменщику Георгию Барановскому и обещал позже публично озвучить точку зрения своего клиента.
По словам защитника, которые приводит NEWS.ru, это вызовет широкий резонанс по всей стране.
«Мы готовимся, нужно быть осторожными в выражениях, мы очень ответственно подходим к делу», — добавил Кузькин.
Он представляет интересы Киркорова, который подал иск к предпринимателю, отделывавшему мрамором его апартаменты в Филипповском переулке. Артист считает работы некачественными и требует взыскать 10,9 млн рублей. Сам Барановский заявил, что может подать встречный иск, утверждая, что выполнил работу хорошо и брал за неё ниже рыночной стоимости — 13 млн рублей вместо предполагаемых 30 млн.