«Будет очень серьезно»: Адвокат Киркорова об иске артиста к каменщику на 10,9 млн

15 октября 2025, 12:04

Адвокат Киркорова Кузькин назвал серьезным иск певца к каменщику на 10,9 млн

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Адвокат Роман Кузькин заявил, что у певца Филиппа Киркорова «очень интересная позиция» по иску к петербургскому каменщику Георгию Барановскому и обещал позже публично озвучить точку зрения своего клиента.





По словам защитника, которые приводит NEWS.ru, это вызовет широкий резонанс по всей стране.





«Мы готовимся, нужно быть осторожными в выражениях, мы очень ответственно подходим к делу», — добавил Кузькин.