Филипп Киркоров признался, что на его теле не осталось места для новых татуировок
Киркоров рассказал, что его тело почти полностью покрыто татуировками
Филипп Киркоров признался, что всё его тело практически полностью покрыто татуировками.
Народный артист рассказал журналистам «Пятого канала», что свободного места для новых рисунков больше не осталось. По словам певца, каждая его татуировка имеет особый смысл, а наносить их он доверяет только одному мастеру.
«У меня есть свой мастер, я ему доверяю. Это важно — не просто картинку набить, а вложить смысл и качество», — подчеркнул Киркоров.Он отметил, что даже во время съёмок в Таиланде не стал обращаться к местным специалистам, предпочитая проверенного профессионала.
Первой татуировкой артиста стал фамильный герб с собственным портретом на спине — он показал его в шоу «Сокровище императора». С тех пор, по словам Киркорова, около 90% его тела покрыто рисунками и надписями.
Последним пополнением стала татуировка голубя на шее — символ мира и обновления.