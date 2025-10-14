Филипп Киркоров признался, что на его теле не осталось места для новых татуировок

14 октября 2025, 23:30

Киркоров рассказал, что его тело почти полностью покрыто татуировками

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров признался, что всё его тело практически полностью покрыто татуировками.





Народный артист рассказал журналистам «Пятого канала», что свободного места для новых рисунков больше не осталось. По словам певца, каждая его татуировка имеет особый смысл, а наносить их он доверяет только одному мастеру.





«У меня есть свой мастер, я ему доверяю. Это важно — не просто картинку набить, а вложить смысл и качество», — подчеркнул Киркоров.