Адвокат рассказала, сможет ли Прилучный обжаловать решение суда о месте жительства сына
Адвокат Ярмуш: разлука детей Прилучного и Муцениеце скажется на их психике
Агата Муцениеце и Павел Прилучный девять месяцев спорят о том, с кем должен жить их 12-летний сын Тимофей. Недавно в Головинском районном суде Москвы состоялось заседание по громкому делу между актерами. Суд встал на сторону мамы – мальчик останется с ней. Однако адвокат Прилучного сообщила, что решение будет обжаловано и оспорено.
Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» объяснила, что суд может изменить решение о месте жительства ребенка, учитывая его желания.
«Разлучение брата и сестры будет негативно влиять на их взаимоотношения, но это может быть нивелировано, если каждый из родителей получит определенный порядок общения с ребенком. Значит, Прилучный получит порядок общения со своей дочерью, а Агата получит порядок общения с сыном. Просто должен быть хороший сбалансированный график», — сказала она.
По ее словам, местожительство ребенка с отцом не лишит матери принимать участие в его воспитании, развитии, образовании, общении.
«Нужно понимать, если старший ребенок будет жить с отцом, то Прилучный не будет платить алименты за него Агате. И обычно бывает так: если у каждого из родителей находится ребенок, то суд может взыскать алименты в пользу другого родителя, более нуждающегося. То есть тут могут пересмотреть все решение по алиментам полностью», — пояснила Ярмуш.