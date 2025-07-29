Адвокат рассказала, сможет ли Прилучный обжаловать решение суда о месте жительства сына

29 июля 2025, 18:21

Адвокат Ярмуш: разлука детей Прилучного и Муцениеце скажется на их психике

Павел Прилучный (Фото: телеграм-канал @bugevuge001)

Агата Муцениеце и Павел Прилучный девять месяцев спорят о том, с кем должен жить их 12-летний сын Тимофей. Недавно в Головинском районном суде Москвы состоялось заседание по громкому делу между актерами. Суд встал на сторону мамы – мальчик останется с ней. Однако адвокат Прилучного сообщила, что решение будет обжаловано и оспорено.





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» объяснила, что суд может изменить решение о месте жительства ребенка, учитывая его желания.





«Разлучение брата и сестры будет негативно влиять на их взаимоотношения, но это может быть нивелировано, если каждый из родителей получит определенный порядок общения с ребенком. Значит, Прилучный получит порядок общения со своей дочерью, а Агата получит порядок общения с сыном. Просто должен быть хороший сбалансированный график», — сказала она.