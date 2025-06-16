Маргарита Симоньян ответила на вопрос о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна
Симоньян: когда Тигран проснется, зависит от Господа
Журналистка Маргарита Симоньян ответила на вопрос подписчицы о здоровье телеведущего Тиграна Кеосаяна. Аудиторию интересует вопрос о том, «когда Тигран проснется». Фанаты, по их словам, готовы оказать любую посильную помощь.
«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него», — ответила главред RT.В 2008 и 2010 гг. у Тиграна Кеосаяна был обширный инфаркт миокарда. В конце прошлого года мужчину госпитализировали в клинику, где он перенес клиническую смерть. Сегодня состояние ведущего «Международной пилорамы» стабильно тяжелое, однако есть незначительные улучшения в виде реакции на свет и звук.