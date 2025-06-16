Шнуров замечен с бывшей женой Абрамовой на концерте «Ленинграда»

16 июня 2025, 13:49

Сергей Шнуров воссоединился с женой, с которой развёлся меньше года назад

Фото: iStock/PeopleImages

Сергей Шнуров, похоже, воссоединился со своей бывшей женой Ольгой Абрамовой, с которой развелся всего 8 месяцев назад.