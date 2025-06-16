Шнуров замечен с бывшей женой Абрамовой на концерте «Ленинграда»
Сергей Шнуров воссоединился с женой, с которой развёлся меньше года назад
Сергей Шнуров, похоже, воссоединился со своей бывшей женой Ольгой Абрамовой, с которой развелся всего 8 месяцев назад.
Пару заметили вместе на концерте группы «Ленинград» в родном городе Абрамовой в минувшую субботу, 14 июня.
Сергей и Ольга обнимались и целовались, демонстрируя чувства, которые явно выходят за рамки дружеских. Пока неизвестно, официально ли пара снова вместе.
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