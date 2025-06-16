«Пыталась кричать»: Анне Семенович стало плохо на концерте в Москве
У певицы Анны Семенович произошел спазм горла на концерте в Москве
Певица Анна Семенович рассказала в личном блоге о том, как однажды на концерте в Москве ей стало плохо. У исполнительницы произошел спазм горла, который сильно напугал ее.
«Я так испугалась. Я пошла на сцену, и у меня вдруг схватил горло спазм от влажности, все внутри слиплось. Это случилось между песнями. Я понимала, что не могу говорить, но директору пыталась кричать: «Вода, вода!» — поделилась звезда.Попив воды, Семенович продолжила выступать. На следующее утро у нее было осипшее горло. Женщина подозревает, что все дело в работе при дожде и сильной влажности.
Чуть больше недели назад Семенович сфотографировалась в бикини, порадовав поклонников стройной фигурой. На тот момент она была в Турции.
*Запрещен в РФ