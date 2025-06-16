«Пыталась кричать»: Анне Семенович стало плохо на концерте в Москве

16 июня 2025, 13:08

У певицы Анны Семенович произошел спазм горла на концерте в Москве

Анна Семенович (Фото: Instagram*/ann_semenovich)

Певица Анна Семенович рассказала в личном блоге о том, как однажды на концерте в Москве ей стало плохо. У исполнительницы произошел спазм горла, который сильно напугал ее.







«Я так испугалась. Я пошла на сцену, и у меня вдруг схватил горло спазм от влажности, все внутри слиплось. Это случилось между песнями. Я понимала, что не могу говорить, но директору пыталась кричать: «Вода, вода!» — поделилась звезда.

