Пять лет брака с «прагматиком», пиар-роман на «Танцах со звездами» и новая любовь в мире моды: куда пропал актер Пётр Романов?
Актёру, известному зрителям по ролям в фильме «Он — дракон», нашумевшем сериале «Постучись в мою калитку» и культовому путешествию в шоу «Орёл и решка», 15 марта исполняется 37 лет. Для одних Пётр Романов — эталон мужской красоты и обаяния, для других — скандальный маменькин сынок, чья личная жизнь давно превратилась в затяжной сериал. Подробности о жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Начало карьеры актёра
Петр Романов родился в Москве 16 марта 1989 года. Его родителями стали врач анестезиолог и экономист. Отец мальчика кроме работы в больнице всегда занимался активными видами отдыха и эту любовь привил сыну.
В детстве Петр не задумывался о карьере актера и после школы пошел по стопам мамы. Юноша поступил на экономический факультет Московского городского университета управления Правительства Москвы. Но получив диплом понял, что работать по специальности не будет. Тогда он решил освоить актёрское мастерство и поступил на американские курсы New York Film Academy. В то же время Пётр получал образование в модельной школе-студии, основанной Славой Зайцевым.
В период с 2009 по 2011 год Пётр проходил обучение актёрскому искусству в театре Романа Виктюка. Кроме того, он освоил курс у Игоря Волошина в Академии коммуникаций «Wordshop», где получил квалификацию режиссёра музыкальных видео.
Первые работы в кино
Первым на начинающего актёра обратил внимание режиссёр Резо Гигинеишвили и пригласил его в свою картину «Сплетница». По неизвестным причинам фильм так и не вышел в прокат, но сильно подстегнул Романова к дальнейшему развитию на актерском поприще.
После этого Пётр появился в эпизоде фантастической комедии «Полное превращение» и в комедийном сериале «Беглые родственники». А в фильме «Ховрино. Блог из преисподней» он исполнил одну из главных ролей.
В 2015 году Тимур Бекмамбетов предложил Петру сыграть ключевую роль — Игоря, жениха главной героини, которую исполнила Мария Поезжаева, — в фантастической мелодраме «Он — дракон». Это роль сделала его узнаваемым публикой.
Сейчас среди работ актёра много второстепенных ролей. Среди картин, где Пётр выступает в главной роли, можно отметить работы: «Ловушка для королевы», «По ту сторону солнца», «За день до...» и «Как спасти влюблённую женщину».
Шоу с участием РомановаАктер принимал участие в трэвел-шоу «Орёл и решка», став напарником Регины Тодоренко. В рамках нового сезона программы «Орёл и решка. Кругосветка» Пётр отправился в увлекательное путешествие по Канаде. Его первым пунктом назначения стал Ванкувер — город, который славится своей красотой и разнообразием. Команда, которая снимает передачу, оказалась в восторге от нового ведущего. По словам Регины, у Петра Романова много энергии, энтузиазма и желания работать.
Шоу с участием Романова
Участвовал артист и в шоу «Танцы со звездами». Партнером Романова по проекту оказалась мастер спорта по бальным танцам Мария Смольникова. В СМИ появились слухи о том, что у пары завязался тайный и бурный роман. Однако актёр не подтвердил информацию об отношениях с Марией за пределами проекта. Он заявил, что эти слухи были придуманы создателями проекта и журналистами, чтобы привлечь внимание к проекту.
Личная жизнь
Если в кино Романов часто играет подонков, то в жизни, судя по слухам, он предпочитает амплуа сердцееда. Долгое время главной женщиной в его жизни была Анна Павлова — выпускница факультета таможенного дела, полная противоположность творческому и ветреному мужу. Пять лет встреч, официальный брак в 2015-м, и ещё пять лет попыток ужиться прагматизму и богеме. Со временем артист понял, что с годами общих интересов с супругой стало еще меньше, и решил закончить отношения. Развод был тихим, и бывшие супруги смогли сохранить теплые дружеские отношения.
В 2023 году в соцсети актёра появились фото с его новой девушкой, стилистом Софией Елисеевой. Красавица София имеет свой бренд одежды, который Романов с удовольствием представлял в качестве модели. Пара выглядит счастливой, но вопрос о новом браке пока открыт. Поговаривают, что мама Петра, чье мнение для артиста до сих пор закон, не спешит давать благословение, ведь первая невестка, экономист, казалась ей гораздо более понятной и «своей».