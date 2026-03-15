«Предлагали большие суммы»: Роман со Стасом Пьехой, эскорт-скандал и тайный жених. Что скрывает звезда сериала «Ландыши» Ника Зорик?
Актрисе, известной зрителям по главной роли в нашумевшем сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» и новых «Гардемаринах», Нике Здорик 16 марта исполняется 25 лет. Эта дерзкая красотка из Обнинска прошла впечатляющий путь: от жизни на чемоданах и голодных времен в столице до статуса одной из самых востребованных молодых актрис. Однако ее карьера, взлетевшая на волне всенародной любви, густо замешана на громких скандалах, болезненных расставаниях, унизительных подозрениях и борьбе за место под солнцем. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ники ЗдорикНика Здорик родилась 16 марта 2001 года в Обнинске в обычной многодетной семье. Кроме неё, родители воспитывали ещё четырёх детей, и слово «излишество» было им незнакомо. Когда Нике было десять, родители развелись, и отец ушёл из семьи, оставив глубокую рану в душе будущей актрисы.
«В детстве у меня не было базового чувства безопасности из-за отсутствия отца. Мне всё время кажется, что мне могут изменить, от меня могут уйти. Я боюсь одиночества», — позже признавалась она в интервью изданию 59.ru.
Возможно, именно этот страх и подстегивал её амбиции. Ника рано поняла: рассчитывать можно только на себя. В 15 лет она дебютировала в короткометражке «#ямолодой», а затем сыграла в фильме «Женёк», получив за эту роль награду на Московском кинофестивале. Окрыленная успехом, после школы она вместе с сестрой покорила Москву. Но столица встретила их сурово: денег не было, а вскоре их выгнала из съемной квартиры хозяйка.
«Я жила на чемоданах два месяца. Были голодные времена, и я проходила этот путь самостоятельно…» — вспоминала актриса.
Спасением стало приглашение от самой Светланы Дружининой. Ника получила роль Александры, дочери легендарных гардемаринов Белова и Ягужинской, в фильмах «Гардемарины 1787. Мир» и «Война». Удивительно, но она никогда не смотрела оригинальные советские фильмы, но это не помешало ей органично вписаться в историю. Более того, съемки у Дружининой совпали со вступительными экзаменами в Щукинское училище. Ника готовилась по ночам, в обеденные перерывы бегала на пробы и всё-таки поступила на бюджет.
Окончив в 2023 году Театральный институт им. Б. Щукина, она была принята в стажёрскую группу Театра имени Моссовета, где сейчас задействована в спектаклях «Женитьба» и «Тартюф». Но настоящая слава обрушилась на неё в 2024 году с премьерой сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», где она сыграла мажорку Катю. Проект стал культурным феноменом, собрав более 100 миллионов просмотров.
Для Ники это означало не только признание, но и финансовую независимость: в 24 года она наконец купила собственную квартиру в Москве. «Это покупка после семи лет скитаний по съемным квартирам, страхов и переездов!» — радовалась актриса. Сейчас её фильмография насчитывает уже более полутора десятков ролей, включая проекты «Хор», «Там, где цветёт полынь», «Сны отеля Москва».
Разбитые сердца и «растворение» в мужчинахЛичная жизнь Ники Здорик всегда была под прицелом камер, но счастья в любви она пока так и не обрела. В 2022 году вспыхнул её роман с певцом Стасом Пьехой, который старше неё на 21 год. Познакомились они случайно после его концерта, и, по словам Ники, оба не искали серьезных отношений. Но судьба распорядилась иначе:
«Гуляли каждый день до утра. Смеялись, общались и больше не расставались», — рассказывала она.
Пара встречалась около года, они появлялись вместе на публике, летали на Мальдивы, но в 2023 году неожиданно расстались. Сама Ника намекала, что Пьеха не был готов к новому этапу и, возможно, увлекся другой.
После Пьехи актриса тщательно скрывает личную жизнь. Известно лишь, что в 2025 году ей снова сделали предложение, но и эти отношения закончились разрывом. Сама Ника объяснила это лаконично:
«Правда... Мне сделали предложение в прошлом году, но я выбрала другой путь».
Сейчас её сердце свободно, но, как выяснилось из недавних откровений, это скорее вынужденная мера для самосохранения. Здорик призналась, что в отношениях имеет привычку полностью «растворяться» в партнере.
«Я два раза так оставалась, можно сказать, на улице. Мне было тяжело, потому что я никогда не останусь в отношениях ради каких-то благ. То есть я уйду в никуда, я уйду на улицу, я уйду без денег, без работы, без всего», — поделилась актриса в начале марта 2026 года с каналом «Звездач».
Грязные слухи и конфликтыОднако настоящая буря обрушилась на Нику не из-за любовных драм, а из-за грязных слухов, которые преследуют её до сих пор. Сразу после расставания со Стасом Пьехой её агент столкнулся с шквалом унизительных звонков.
«Моему агенту стали звонить и спрашивать, мол, сколько стоят мои услуги в бане, при сопровождении в разные рестораны и так далее. Предлагали большие достаточно суммы. Типа я эскорт… Это вообще что за фигня? Что происходит? Тебя куда-то слили?!» — возмущалась актриса в подкасте «Цена слова».
Ника предположила, что её данные оказались в грязных Telegram-каналах, где публикуют анкеты знаменитостей, якобы оказывающих интимные услуги. По её словам, многие просто не могли поверить, что простая девушка из Обнинска встречается со звездой не из-за денег, а по любви. «И действительно, некоторые актрисы, оказывается, занимаются эскортом, а кого-то сливают. Ну, слава богу, меня нигде не было», — с облегчением добавила она.
Но на этом скандалы не закончились. Вспыхнул конфликт и на съёмочной площадке «Ландышей». Её партнёр по фильму Сергей Городничий, с которым у героини Здорик закрутился красивый экранный роман, в реальности оказался не в восторге от коллеги. Причиной стало увольнение его возлюбленной, ассистентки Валерии. Ника пожаловалась на плохую работу одной из помощниц, но в результате уволили двух, включая Валерию. Городничий не смог сдержать эмоций:
«Я бы не стал своему агенту говорить, что мне не принесли таблетки от аллергии или яблоки», — намекнул он на звездные замашки партнерши.
Как сейчас живет ЗдорикНесмотря на шлейф скандалов, профессиональная карьера Ники Здорик идет в гору. 2025 год выдался для неё крайне насыщенным. Помимо триумфа первого сезона «Ландышей», она успела сняться в комедии «Атэль-матэл», шпионском боевике «Завербованный» и исторической драме «Порода», где сыграла главную роль Нины. Кроме того, она дебютировала как телеведущая в шоу «Богатырские игры» на СТС вместе с Михаилом Пореченковым. Сейчас, в 2026 году, все внимание приковано к продолжению сериала, сделавшего её звездой. Уже 1 января стартовал второй сезон «Ландыши. Вторая весна».
Сейчас 25-летняя актриса, наконец обретшая свой угол в столице, продолжает играть в театре и работать над новыми проектами. На вопрос о том, готова ли она снова рискнуть всем ради любви, она отвечает утвердительно.