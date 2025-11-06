Альбина Кабалина назвала настоящие причины скандала с Асей Резник

06 ноября 2025, 13:52

Альбина Кабалина: конфликт с Асей Резник произошел из-за голоса против нее в шоу

Альбина Кабалина (Фото: Радио 1)

В то время как зрители шоу «Звёзды в джунглях» обсуждают конфликты и скандалы, у Альбины Кабалиной остались совсем иные воспоминания о проекте. Она призналась, что главным открытием шоу для нее стал коллега Ян Дилан. При этом Кабалина впервые откровенно объяснила, как принятое в игре решение разрушило ее отношения с Асей Резник за пределами проекта.





Актриса отметила, что до шоу была знакома только с Асей.

«Так получилось, что мы пошли на испытание на вылет, я проголосовала против нее. Это было несправедливо, но все знают, что я хотела избавиться от "тухлой тройки" — не буду называть имена, все знают, кто они. В ту роковую серию я выбрала голосовать против Аси, потому что она единственная из девочек, кому мне было бы приятно проиграть. После этого у нас испортились отношения, хотя до шоу мы общались и восхищались друг другом», — рассказала Альбина в подкасте «Переговорка» на «Радио 1».

Ася Резник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Особенно меня тронул Ян Дилан. Он говорил правильные вещи, с такой любовью рассказывал о семье, о своих двух прекрасных дочерях. Я влюбилась в его энергетику. Как к человеку, я к нему максимально прониклась», — призналась звезда.

«Мне жаль, что шоу подпортило настроение. Ася не смогла разграничить шоу и жизнь. Продюсеры нам не говорили, за кого или против кого голосовать», — резюмировала звезда сериалов «Букины» и «Реальные пацаны».