Алёна Водонаева прошлась по рэперу Machine Gun Kelly и назвала его «инфантильным дурачком»

06 ноября 2025, 12:01

Алёна Водонаева раскритиковала рэпера Колсона Бейкера и призвала его повзрослеть

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева резко высказалась в соцсетях о рэпере и актёре Колсоне Бейкере, известном под сценическим именем Machine Gun Kelly.





По словам звезды, артист давно утратил для неё привлекательность.





«Если честно, так уже бесит этот тюбик. А ведь был когда-то моим крашем. Когда-то — это ключевое. Время идёт, мы взрослеем (с каждым прожитым днём), меняемся, учимся. А этот всё скачет в "одних и тех же штанах"», — поделилась Водонаева в своём Telegram-канале.

«Учитывая, сколько стресса он доставил ей во время беременности и после родов, Колсон стал меня бесить. <...> Просто вижу его теперь дурачком инфантильным. Мужчине 35 лет, напомню», — добавила Алёна.