«Даже Ханде Эрчел не спасла»: турецкий ремейк «Королевы слёз» закроют после провала
Один из самых ожидаемых турецких проектов сезона — ремейк популярной корейской дорамы «Королева слёз» — оказался полным разочарованием. Об этом сообщает журналистка Бирсен Алтунташ.
Даже участие звезды «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел не смогло спасти сериал от провала: шоу «Любовь и слёзы» закрывают досрочно из-за крайне низких рейтингов.
Финальный эпизод выйдет уже завтра, 7 ноября. Поклонникам остаётся лишь надеяться, что создатели смогут завершить историю логично.
Критики объясняют неудачу проекта растянутым сюжетом — адаптируя сценарий под турецкий формат, авторы утратили динамику оригинала. Ещё одной ошибкой зрители считают повторное объединение Ханде Эрчел и Барыша Ардуча на экране: знакомый дуэт лишил историю новизны и интриги.
