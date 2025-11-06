Достижения.рф

Ксения Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга

Фонд капремонта подал четвертый иск в суд к Собчак из-за долга по коммуналке
Фонд капитального ремонта подал четвертый по счету иск к журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.



Суд зарегистрировал иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов к телеведущей о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Конкретная сумма долга не разглашается.

9 октября стало известно, что московский суд удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта, обязав Собчак погасить долги за жилое помещение, тепло, электроэнергию и другие коммунальные услуги.

