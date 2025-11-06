Ксения Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга

06 ноября 2025, 12:25

Фонд капремонта подал четвертый иск в суд к Собчак из-за долга по коммуналке

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Фонд капитального ремонта подал четвертый по счету иск к журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.