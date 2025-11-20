Ранний брак, мошенничество с наследством и звание последнего русского аристократа: как жил актёр из «Летят журавли» Алексей Баталов?

20 ноября 2025, 06:57

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Алексея Баталова называют главным интеллигентом отечественного кинематографа — человеком без фальши в кадре и в жизни. Его обаяние было тихим, но непреодолимым, а талант — редким и не поддающимся подделке. Он никогда не стремился к гламурной славе и не гнался за модой, но миллионы зрителей считали его эталоном благородства, мужества и душевной силы. 20 ноября исполняется 97 лет со дня рождения артиста. Он прожил 88 лет — ушёл из жизни 15 июня 2017 года, оставив после себя не просто киноленты, а человеческий эталон: как можно оставаться порядочным, добрым и честным даже в сложные времена. Подробности жизни знаменитости — в материале «Радио 1».





Содержание Семья, где искусство было воздухом От МХАТа к большому экрану Тибул: трюк, который никто не ожидал Личная жизнь Алексея Баталова: два брака и главные женщины Причины смерти Баталова Наследство актёра: имущество и скандалы Почему его называют последним русским аристократом

Семья, где искусство было воздухом

«Конечно, тогда эти люди были для меня просто дяди и тёти; и только много лет спустя я начал осознавать их настоящие места и вспоминать лица», — рассказал Баталов в книге «Судьба и ремесло».

От МХАТа к большому экрану