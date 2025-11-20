Ранний брак, мошенничество с наследством и звание последнего русского аристократа: как жил актёр из «Летят журавли» Алексей Баталов?

20 ноября 2025, 06:57
Алексей Баталов (Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)
Алексея Баталова называют главным интеллигентом отечественного кинематографа — человеком без фальши в кадре и в жизни. Его обаяние было тихим, но непреодолимым, а талант — редким и не поддающимся подделке. Он никогда не стремился к гламурной славе и не гнался за модой, но миллионы зрителей считали его эталоном благородства, мужества и душевной силы.
20 ноября исполняется 97 лет со дня рождения артиста. Он прожил 88 лет — ушёл из жизни 15 июня 2017 года, оставив после себя не просто киноленты, а человеческий эталон: как можно оставаться порядочным, добрым и честным даже в сложные времена. Подробности жизни знаменитости — в материале «Радио 1».
Семья, где искусство было воздухомАлексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире, но почти всё детство провёл в Москве — рядом с театром. Его родители, Нина Ольшевская и Владимир Баталов, служили во МХАТе, и сцену он видел буквально ежедневно. После развода родителей в 1933 году новая семья Ольшевской стала центром творческой Москвы — дом Виктора Ардова посещали великие писатели и поэты.
«Конечно, тогда эти люди были для меня просто дяди и тёти; и только много лет спустя я начал осознавать их настоящие места и вспоминать лица», — рассказал Баталов в книге «Судьба и ремесло».С началом войны судьба забросила семью в Татарстан. Бугульма стала для юного Алексея точкой невозврата — там он впервые вышел на сцену и принял своё будущее.
От МХАТа к большому экрануПосле войны Баталов вернулся в Москву, поступил в Школу-студию МХАТ — без каких-либо протекций. После армии вернулся на сцену театра, но серьёзных ролей не получал. То, что театр не спешил замечать талант, к счастью, не повторилось в кино.
Алексей Баталов (Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)
В 1954 году режиссёр Иосиф Хейфиц пригласил его в фильм «Большая семья», а затем в «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Даму с собачкой», «День счастья». Последняя картина стала одной из самых ярких страниц его биографии.
«Когда Иосиф Ефимович Хейфиц дерзнул попробовать меня на роль Гурова для чеховской "Дамы с собачкой", в кулуарах студии тотчас взметнулся ураган недоумений, несогласий и разочарований», — рассказывал актёр.Но зритель понял всё без слов — Баталов стал одним из самых любимых актёров страны.
Фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957), где он сыграл с Татьяной Самойловой, стал триумфом не только режиссёра и актёров, но и советского кино на мировой арене.
Тибул: трюк, который никто не ожидалБаталов не просто играл роли — он жил ими. Особенным доказательством стала его работа в картине «Три толстяка», где актёр воплотил канатоходца Тибула. Его любовь к книге Юрия Олеши была настолько глубокой, что он отнёсся к съёмкам как к делу жизни.
Чтобы сделать сцену ходьбы по канату достоверной, Баталов целый год тренировался с профессиональными канатоходцами. Никаких дублёров — только он сам. Никакой страховки — только работа и воля.
Алексей Баталов (Фото: кадр из к/ф «Три толстяка»)
Риск? Конечно. Но никто бы не поверил в Тибула, если бы он боялся высоты.
Личная жизнь Алексея Баталова: два брака и главные женщиныАлексей Баталов впервые женился очень рано — в 18 лет. Его первой женой стала девушка, которую он знал буквально с детства — Ирина Ротова. Они познакомились на даче, когда им было по десять лет, быстро подружились, но война и эвакуация развели их по разным городам.
Судьба свела их снова только в 1944 году. Им было уже 16, они влюбились и решили пожениться. Возраст не позволял оформить брак официально — и тогда они купили одно золотое обручальное кольцо на двоих. Когда оба стали совершеннолетними, отношения были узаконены.
В 1955 году в семье родилась дочь Надежда.
Но успех, который буквально ворвался в жизнь молодого актёра, стал испытанием. С ростом популярности Баталов всё больше времени проводил на съёмках и реже бывал дома. Он честно признавал, что в эти годы уделял семье слишком мало внимания. В 1958 году брак распался.
Вторую жену — артистку цирка Гитану Леонтенко — Баталов заметил ещё в 1953 году. Тогда он жил в одной гостинице с цирковой труппой во время съёмок фильма «Большая семья». Его поразила отважная всадница — яркая, темпераментная, независимая. Но взаимность пришла не сразу.
Гитана Леотенко (Фото: кадр из к/ф «Дрессировщики»)
Гитана не стремилась к замужеству и не планировала расставаться с манежем ради домашнего быта. Но Баталов не сдавался, и спустя десять лет добился её согласия. В 1963 году они поженились.
В 1968 году родилась дочь Мария, и после её появления Гитане пришлось завершить карьеру цирковой артистки.
Семья стала для Баталова несомненным приоритетом. Здесь он уже не повторил ошибок молодости: был внимательным, мягким, бесконечно заботливым. Он сопровождал жену и дочь во всём, не оставлял их ни на один важный шаг жизни.
Этот брак длился 53 года — до самого конца жизни актёра и стал для него настоящим домом и тихой гаванью.
Причины смерти Баталова Последние годы жизни артиста оказались непростыми. У Баталова давно были проблемы с сосудами, а пристрастие к курению только усугубляло ситуацию.
В один из дней у актёра внезапно закружилась голова, он потерял равновесие и упал, получив тяжёлую травму — перелом шейки бедра. Баталова госпитализировали и прооперировали, но восстановиться он уже не смог.
С кровати он больше не вставал. В июне 2017 года Алексей Баталов умер во сне — причиной стала остановка сердца. В его последние дни рядом находились самые близкие — жена и дочь. За день до кончины артист причастился.
Прощание с Баталовым прошло в Центральном доме кино. Похоронен он на Преображенском кладбище — тихо, без излишней помпы, именно так, как он жил.
Наследство актёра: имущество и скандалыПосле смерти актёра в 2017 году его наследство оказалось в центре повышенного внимания — и прессы, и публики. Его семья попала в череду конфликтов и мошеннических схем.
Последние годы жизни актёра были омрачены судебной тяжбой вокруг его участка в ДСК «Мичуринец». На территории, принадлежащей Баталовым, ювелир Вадим Эльгарт самовольно построил баню и категорически отказывался её сносить. Спор длился много лет и забрал множество сил и времени. Справедливость восторжествовала только уже после смерти актёра — в 2018 году его вдова и наследница Гитана Леонтенко добилась решения о сносе постройки. Но, как оказалось, это было только начало.
После смерти актёра в дом семьи пришли люди, которые заявили, что хотят помочь с управлением фондом Баталова. Это были Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Воспользовавшись доверием Гитаны Леонтенко, они обманом получили от неё генеральную доверенность, позволявшую распоряжаться имуществом и банковскими средствами.
Под видом «помощи» они провели ряд финансовых и юридических операций: вывели деньги, оформили сделки с недвижимостью, получили доступ к банковским счетам.
По словам вдовы Баталова, она и дочь потеряли не только значительные суммы, но и часть недвижимости — долю в четырёхкомнатной квартире, мастерскую и ещё два объекта. С лицевого счёта Марии исчезло более 100 тысяч долларов.
Когда правда вскрылась, дела приняли масштаб публичного скандала. Против Цивина и Дрожжиной было возбуждено уголовное дело. Суд доказал факт мошенничества: обоим фигурантам назначили реальные сроки.
Суд также признал недействительными все сделки с недвижимостью, оформленные по доверенности, и восстановил имущественные права родственников Баталова. Семья смогла вернуть наследство, которое законно принадлежало им.
Почему его называют последним русским аристократомО нём всегда говорили с уважением. Он не стремился казаться лучше, чем есть, не играл «образ» и не примерял масок вне съёмочной площадки. Его благородство не зависело от обстоятельств, общественных настроений или выгодной позиции. Оно было естественным, не показным — таким, каким рождаются, а не становятся.
Его называют последним русским аристократом за такие качества как:
Алексей Баталов (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Баталов мог бы жить куда спокойнее, проще, выгоднее. Но он никогда не выбирал по принципу «как лучше для себя». Он жил «как правильно».
внутреннее достоинство без высокомерия;
интеллигентность без позы;
доброту, которой не требовалось подтверждения;
умение быть честным — даже когда это было неудобно.
И потому останется не просто легендой советского кино. Он останется примером.
Алексея Баталова помнят не только за роли — за его человеческое лицо, которое не скрывалось ни за гримом, ни за славой.
