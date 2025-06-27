«Даже на ногах не стоит»: скандалы, предательство и позиция по СВО — как живут и выглядят Кравченко и Кошмал из «Сватов»?
Актрисы Татьяна Кравченко и Анна Кошмал стали известными благодаря сериалу «Сваты». Татьяна исполнила роль Валентины Будько, жены главного героя, а Анна сыграла внучку сватов Женю. Подробнее о том, как сейчас живут Кравченко и Кошмал, и был ли между ними конфликт, читайте в материале «Радио 1».
Татьяна Кравченко: Творческий путь и достижения
Роли в театре и киноТатьяна Кравченко, известная благодаря роли Валентины Будько в сериале «Сваты», начала свою карьеру в 1970-х годах с мелодрамы Валерия Лонского «Приезжая». В течение своей карьеры она сыграла множество ролей в различных фильмах, среди которых «Восьмое чудо света», «Голос», «Васса», «Торпедоносцы», «Как молоды мы были», «Леди Макбет Мценского уезда», «Сукины дети», «Белый король, красная королева», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Ширли-мырли» и «Крестоносец».
Несмотря на свои успехи в кино, именно роль Валюхи Будько сделала Кравченко народной любимицей. Она приняла участие во всех семи сезонах «Сватов». Кравченко открыто говорила, что после успеха в сериале ей стали предлагать либо низкопробные проекты, либо вовсе не приглашали. Она выразила недовольство, что режиссеры ассоциируют её с образом Валюхи и не дают возможности продемонстрировать свои актерские способности в других жанрах.
Слухи об алкоголизмеВ январе 2023 года Татьяна Кравченко не вышла на сцену антрепризного спектакля в Санкт-Петербурге, что вызвало обсуждение в СМИ. Актер Станислав Садальский в своем блоге прокомментировал это событие, намекнув на возможные проблемы с алкоголем у актрисы.
Кравченко ответила на обвинения, заявив, что ее решение не выходить на сцену было обдуманным и заранее согласованным с администратором. Она подчеркнула, что за всю свою долгую карьеру ни разу не сорвала репетиции или спектакль.
Нуждалась в поддержкеВ 2024 году в интернете появились фотографии Кравченко, на которых она выглядела плохо и нуждалась в поддержке. Некоторые Telegram-каналы распространили информацию, что актрису видели в состоянии алкогольного опьянения.
«Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Жаль ее, конечно. Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон», — писали Telegram-каналы.
Однако директор театра «Ленком» Марк Варшавер выступил в защиту Кравченко, назвав слухи о ее алкогольной зависимости «наглой ложью» и уверив, что такие обвинения исходят от завистливых людей.
Татьяна Кравченко о семье в Донбассе и критика ЗеленскогоТатьяна поделилась переживаниями о родной сестре, которая живет в Донбассе. В интервью в передаче «Судьба человека» на канале «Россия» актриса рассказала о том, как часто общается с близкими и как сильно беспокоится об их безопасности.
«Звонила недавно старшей сестре по отцу, она плачет, недавно весь центр города разбомбили. Тяжело, говорит. Я ей предлагала приехать ко мне, у меня есть где пожить, она отказалась. А племянник мой работает врачом, тоже ни в какую. Говорит, мол, справимся», — отметила Кравченко.
Актриса также высказала свое негативное мнение о Владимире Зеленском, чья студия «Квартал-95» изначально продюсировала сериал «Сваты».
«Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: "Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев". Наполеона я тоже как сатиру восприняла. А он ведь чистый Наполеон», — говорила актриса.
Как Кошмал стала звездой благодаря «Сватам»
Ранние годы и образованиеАнна Кошмал родилась 22 октября 1994 года в Киеве. Ее отец — военный, а мать — учительница. С детства Анна проявляла интерес к искусству: занималась танцами и музыкой. После окончания школы она поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище на вокальное отделение, что стало важным шагом на пути к ее карьере.
Прорыв в карьере: роль Жени КовалевойВ 16 лет Анну утвердили на роль неформалки Жени Ковалевой в пятом сезоне популярного сериала «Сваты». Эта роль стала для нее настоящим прорывом и принесла ей украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Успех в «Сватах» открыл для Кошмал двери в мир телевидения и кино.
Успех после «Сватов»После работы в «Сватах» Анна Кошмал продолжила развивать свою карьеру. Она успешно окончила училище и Академию театрального искусства в Киеве, а затем получила главные роли в таких украинских телесериалах, как «Сашка», «Не зарекайся», «Когда наступит рассвет» и «Слуга народа», где Владимир Зеленский сыграл президента Голобородько. Так Кошмал стала одной из самых востребованных украинских актрис.
Политическая позиция и осуждение СВОВ 2022 году, после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, Анна Кошмал открыто осудила действия России. Она осталась жить в Киеве с мужем и сыном, перестала общаться с российскими коллегами из «Сватов» из-за разной политической позиции. В своем блоге она опубликовала фрагменты из сериала, которые вызвали неоднозначную реакцию. На одном из кадров ее экранный дедушка, которого сыграл российский актер Федор Добронравов, направил на нее ружье, на другом он взял ее за плечо и повел к иностранному жениху, чтобы тот сделал предложение, а она сказала по пути: «Дед, ты что творишь!».
Конфликт с коллегамиНекоторые коллеги по сериалу осудили поведение Кошмал. Татьяна Кравченконазвала Анну своим личным врагом, выразив недоумение по поводу ее изменения мнения.
«Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Она теперь мой личный враг, получается», — говорила Кравченко.
Личная жизнь и семьяНа данный момент Кошмал больше не снимается в российских проектах. Она родила второго ребенка и, вероятно, посвящает больше времени семье, чем карьере. В 2025 году она стала матерью дочери Софии, а ее первенец, сын Михаил, родился в 2018-м.
Семья Анны переехала жить из Киева за город. Кошмал считается одной из самых закрытых актрис, поскольку предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Она так и не назвала фамилию мужа Ивана, с которым познакомилась на съемках в 2017 году и быстро вышла замуж.
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