27 июня 2025, 16:41

Татьяна Кравченко (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Актрисы Татьяна Кравченко и Анна Кошмал стали известными благодаря сериалу «Сваты». Татьяна исполнила роль Валентины Будько, жены главного героя, а Анна сыграла внучку сватов Женю. Подробнее о том, как сейчас живут Кравченко и Кошмал, и был ли между ними конфликт, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Татьяна Кравченко: Творческий путь и достижения Роли в театре и кино Слухи об алкоголизме Нуждалась в поддержке Татьяна Кравченко о семье в Донбассе и критика Зеленского Как Кошмал стала звездой благодаря «Сватам» Ранние годы и образование Прорыв в карьере: роль Жени Ковалевой Успех после «Сватов» Политическая позиция и осуждение СВО Конфликт с коллегами Личная жизнь и семья

Татьяна Кравченко: Творческий путь и достижения

Роли в театре и кино

Татьяна Кравченко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)



Слухи об алкоголизме

Нуждалась в поддержке

«Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Жаль ее, конечно. Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон», — писали Telegram-каналы.

Фото: iStock/Michał Chodyra



Татьяна Кравченко о семье в Донбассе и критика Зеленского

«Звонила недавно старшей сестре по отцу, она плачет, недавно весь центр города разбомбили. Тяжело, говорит. Я ей предлагала приехать ко мне, у меня есть где пожить, она отказалась. А племянник мой работает врачом, тоже ни в какую. Говорит, мол, справимся», — отметила Кравченко.

«Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: "Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев". Наполеона я тоже как сатиру восприняла. А он ведь чистый Наполеон», — говорила актриса.

Как Кошмал стала звездой благодаря «Сватам»

Ранние годы и образование

Прорыв в карьере: роль Жени Ковалевой

Анна Кошмал (Фото: Instagram* @smorkovkina)



Успех после «Сватов»

Политическая позиция и осуждение СВО

Конфликт с коллегами

«Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Она теперь мой личный враг, получается», — говорила Кравченко.

Личная жизнь и семья