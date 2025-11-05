Развелся спустя 17 лет и заблокировал номер сына: Анатолию Васильеву 79 лет. Как актер живет сегодня и почему ушел из «Сватов»?

05 ноября 2025, 17:13

Анатолий Васильев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Анатолий Васильев — актер театра и кино, народный артист России, широко известный по ролям в фильме «Экипаж» и сериале «Сваты». 6 ноября 2025 года артисту исполняется 79 лет. О его биографии, творческом пути и личной жизни, расскажет «Радио 1».





Биография Анатолия Васильева: ранние годы и семья

Образование и начало творческого пути

Анатолий Васильев (фото: кадр из фильма «Экипаж»)



Театральная карьера Анатолия Васильева

Карьера в кино и на телевидении

Анатолий Васильев (фото: кадр из фильма «Экипаж»)



Фильмография Анатолия Васильева: лучшие фильмы и сериалы

«Корпус генерала Шубникова» (1980);

«Крик гагары» (1980);

«Любимая женщина механика Гаврилова» (1981);

«Михайло Ломоносов» (1986);

«Зачем алиби честному человеку?» (1990);

«Ваши пальцы пахнут ладаном» (1993);

«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004–2007);

«Татьянин день» (2007);

«Сваты» (2008);

«Семейный детектив» (2012);

«Полоса отчуждения» (2014);

«Андреевский флаг» (2020);

«Чудотворная» (2020);

«Красная зона» (2021);

«Мое собачье дело» (2024);

Роль Анатолия Васильева в сериале «Сваты»

Анатолий Васильев (фото: кадр из сериала «Сваты»)

Последующие работы и современные проекты

Личная жизнь Анатолия Васильева

Татьяна Васильева с сыном Филиппом (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)



«Именно отец не общается со мной. Много лет я писал, звонил...сначала он как-то отвечал, потом все реже и реже. Моя старшая дочь, которая родилась в тот же день, что и ее дед, каждый год писала ему поздравления с днем рождения, а дедушка ей не отвечал. Потом выяснилось, что он заблокировал сразу всех внуков. Ему с этим жить. Больше ничего не скажу», — сказал артист.

Второй брак — Вера Васильева

Анатолий Васильев сегодня