Развелся спустя 17 лет и заблокировал номер сына: Анатолию Васильеву 79 лет. Как актер живет сегодня и почему ушел из «Сватов»?
Анатолий Васильев — актер театра и кино, народный артист России, широко известный по ролям в фильме «Экипаж» и сериале «Сваты». 6 ноября 2025 года артисту исполняется 79 лет. О его биографии, творческом пути и личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Анатолия Васильева: ранние годы и семьяАнатолий Александрович Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. Его отец сделал карьеру советского чиновника, а мать посвятила себя семье и воспитанию сына. Женщина была поклонницей театра и музыки и с детства прививала сыну любовь к искусству.
Когда Анатолию исполнилось девять лет, семья переехала в Брянск — отец получил новое назначение. В школе мальчик быстро завоевал уважение одноклассников и вскоре стал посещать драматический кружок, где впервые серьезно задумался о карьере актера.
Образование и начало творческого путиПосле школы Васильев планировал поступать в театральный вуз, однако отец настоял на более «практичном» образовании — в машиностроительном техникуме. Два года юноша честно учился, но затем бросил учебу и уехал в Москву, чтобы исполнить мечту детства.
Ему повезло — поступить в Школу-студию МХАТ он смог с первой попытки. Отец не одобрил выбор сына, однако мать поддержала его, считая, что Анатолий обладает природным талантом. В 1969 году Васильев успешно окончил учебное заведение и начал профессиональную актерскую карьеру.
Театральная карьера Анатолия ВасильеваПосле выпуска из Школы-студии МХАТ Анатолий Васильев был принят в Театр сатиры, где проработал четыре года. Затем актер перешел в Театр Советской армии, которому посвятил 22 года.
С 1995 года Васильев служит в Театре имени Моссовета, где сыграл множество значимых ролей — среди них Анатолий в спектакле «Школа неплательщиков», Андерсен в «Ученике дьявола» и Адамов в «Мужчине по выходным».
Также артист сотрудничает с Академией Никиты Михалкова. В 2020 году он стал художественным консультантом постановки «Сцены из деревенской жизни» по мотивам пьесы Антона Чехова «Дядя Ваня».
Карьера в кино и на телевиденииВ кинематографе Анатолий Васильев дебютировал в 1977 году, сыграв роль Дымова в фильме Сергея Бондарчука «Степь» по рассказам Чехова. Дебют оказался успешным и привлек внимание режиссеров.
Настоящая слава пришла к артисту в 1979 году после выхода легендарного фильма «Экипаж» режиссера Александра Митты. Картина стала первой советской лентой-катастрофой, а роль Ненарокова, сыгранная Васильевым, принесла ему признание зрителей и критиков.
В последующие годы актер активно снимался в кино и телесериалах, создавая запоминающиеся образы в самых разных жанрах.
Фильмография Анатолия Васильева: лучшие фильмы и сериалы
- «Корпус генерала Шубникова» (1980);
- «Крик гагары» (1980);
- «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981);
- «Михайло Ломоносов» (1986);
- «Зачем алиби честному человеку?» (1990);
- «Ваши пальцы пахнут ладаном» (1993);
- «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004–2007);
- «Татьянин день» (2007);
- «Сваты» (2008);
- «Семейный детектив» (2012);
- «Полоса отчуждения» (2014);
- «Андреевский флаг» (2020);
- «Чудотворная» (2020);
- «Красная зона» (2021);
- «Мое собачье дело» (2024);
Роль Анатолия Васильева в сериале «Сваты»В 2008 году артист присоединился к съемочной группе популярного сериала «Сваты», где исполнил роль профессора Юрия Ковалева, мужа героини Людмилы Артемьевой.
После четвертого сезона актер покинул проект. По официальной версии, его персонаж умер, однако позже выяснилось, что уход Васильева был связан с творческими разногласиями с продюсерами. Артист открыто заявил, что не согласен с комедийными элементами, унижающими человеческое достоинство, и подчеркнул, что любое кино должно «возвышать, а не принижать».
Несмотря на слухи о ссоре с коллегами, Васильев сохраняет теплые отношения с Федором Добронравовым и другими актерами сериала.
Анатолий Васильев также высказался о ситуации, возникшей вокруг сериала «Сваты» после отказа украинской актрисы Анны Кошмал от участия в проекте. По мнению артиста, ключевой ошибкой продюсеров стала замена режиссера первого сезона Юрия Морозова, который, как считает актер, мог бы сохранить целостность актерского состава.
Последующие работы и современные проектыВ 2013 году Анатолий Васильев снялся в драме «Крик совы», где сыграл вора в законе — нетипичный для него образ. Фильм получил ряд наград, включая Премию ФСБ России.
В 2020 году актер появился в многосерийной картине «Андреевский флаг», посвященной семье военных моряков. Проект снимался при поддержке Министерства обороны России.
Позднее Васильев принял участие в медицинской драме «Красная зона» (2021), рассказывающей о работе врачей в период пандемии COVID-19. В 2024 году вышел новогодний семейный фильм «Мое собачье дело», где актер сыграл одну из главных ролей.
Личная жизнь Анатолия ВасильеваСо своей первой женой, актрисой Татьяной Ицыкович (Васильевой), он познакомился во время учебы в Школе-студии МХАТ. Творческое взаимодействие сблизило Татьяну и Анатолия: после совместных гастролей они уже вернулись парой, а после окончания обучения молодые актеры поженились. Они были вместе 17 лет, в семье родился сын Филипп Васильев. Однако когда мальчику было пять лет, родители развелись: причиной расставания стал уход Татьяны к актеру Георгию Мартиросяну.
Позднее Анатолий Васильев признавался, что особо теплых чувств никогда не питал к бывшей жене, однако Татьяна была настойчива. Филипп Васильев пошел по стопам отца и стал актером. Летом 2025 года стало известно, что Анатолий заблокировал номера сына и своих внуков.
«Именно отец не общается со мной. Много лет я писал, звонил...сначала он как-то отвечал, потом все реже и реже. Моя старшая дочь, которая родилась в тот же день, что и ее дед, каждый год писала ему поздравления с днем рождения, а дедушка ей не отвечал. Потом выяснилось, что он заблокировал сразу всех внуков. Ему с этим жить. Больше ничего не скажу», — сказал артист.Интересно, что в 2011 году актер вновь вышел на одну сцену с Татьяной Васильевой и их сыном Филиппом — в спектакле «Розыгрыш». По словам артиста, участие в постановке он принял в первую очередь по финансовым причинам: на тот момент после перенесённого инфаркта предложений по работе почти не поступало. На сцене они сыграли самих себя: бывших мужа и жену, которых объединяет общий ребенок.
Второй брак — Вера Васильева
Второй супругой артиста стала Вера Васильева, сотрудница телевидения. Они поженились в 1991 году, а через год у пары родилась дочь Варвара. Актер не скрывает, что ради семьи жертвовал карьерой — отказывался от ролей, чтобы поддерживать жену и помогать с воспитанием ребенка.
Васильев тщательно оберегает личную жизнь от внимания прессы. В интервью он признавался, что семейное спокойствие для него важнее публичности.