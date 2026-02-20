«Трудно быть богом» и «Двадцать дней без войны»: как сложилась судьба создателя легендарных фильмов Алексея Германа и из-за чего он умер?
Алексей Юрьевич Герман — выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РФ, автор уникального художественного стиля и создатель знаковых картин отечественного кинематографа. Среди наиболее известных работ мастера — «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом». Фильмы Алексея Германа получили признание не только в СССР и России, но и за рубежом. Итальянский философ Умберто Эко признавался, что после просмотра работ режиссера картины Квентина Тарантино кажутся ему диснеевскими мультфильмами. 21 февраля 2013 года режиссер скончался. О биографии, творчестве и личной жизни Алексея Германа — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Германа: детство и юностьБиография Алексея Юрьевича Германа началась 20 июля 1938 года в Ленинграде. Он родился в семье Татьяны Риттенберг и известного писателя и сценариста Юрия Павловича Германа. Литературная среда, в которой рос будущий режиссер, во многом предопределила его интерес к искусству и культуре.
С началом Великой Отечественной войны отец отправился служить на Северный флот в город Полярный. Алексей вместе с матерью переехал в Архангельск. Юрий Павлович служил на гвардейском корабле «Гремящий», который периодически приходил в Архангельск в составе конвоев из Мурманска.
После 1944 года, когда обстановка стабилизировалась и интенсивные бомбардировки прекратились, отец принял решение перевезти семью в Полярный. Уже спустя несколько месяцев после Победы Герман вернулся в Ленинград.
Вскоре у мальчика диагностировали туберкулез. Родители приняли решение временно переехать за город — в село Келломяки, позднее переименованное в Комарово. Семья поселилась в небольшом дачном доме. Алексей пошел в третий класс местной школы и быстро нашел общий язык с сельскими сверстниками. В этот период у него возникла страстная любовь к чтению — он начал собирать собственную библиотеку.
В 1948 году семья вновь вернулась в Ленинград. Герман увлекся боксом — посещал секцию с пятого класса — и регулярно ходил в театр. Несмотря на явный интерес к искусству, в юности он не планировал становиться режиссером, мечтая о профессии врача. Он посещал занятия по анатомии вместе со студентами медицинского училища и собирал специализированную литературу. Однако общение с отцом и его творческим окружением постепенно изменило его выбор — медицина уступила место режиссуре.
В 1960 году Алексей Герман окончил Ленинградский театральный институт (ныне Санкт-Петербургская академия театрального искусства), где обучался на режиссерском факультете под руководством Григория Козинцева. Его первой самостоятельной постановкой стал детский спектакль «Мал, да удал», премьера которого состоялась в Смоленском драматическом театре.
Фильмы Алексея Германа: начало кинокарьерыС середины 1960-х годов Алексей Герман начал работать помощником режиссера. Его дебютной самостоятельной кинолентой стала картина «Проверка на дорогах», снятая по повести Юрия Германа «Операция “С Новым годом!”».
Фильм рассказывал историю советского сержанта, оказавшегося в немецком плену, который пошел на сотрудничество с врагом, но впоследствии попытался искупить предательство. Съемки завершились в 1971 году, однако картина не прошла цензуру и была выпущена на экраны только спустя 15 лет. В Госкино посчитали, что фильм подрывает героический образ народного сопротивления.
«Двадцать дней без войны»: признание зрителейПервой работой, которую увидела широкая советская аудитория, стала лента «Двадцать дней без войны» (1976). Картина посвящена поездке фронтового корреспондента в тыл — в Ташкент.
Главную роль исполнил Юрий Никулин, который долго не соглашался на участие в проекте и дал согласие лишь после разговора с автором сценария Константином Симоновым. Женскую роль сыграла Людмила Гурченко — на ее кандидатуре настоял Симонов, тогда как сам Герман рассматривал Аллу Демидову.
«Мой друг Иван Лапшин» и международное признаниеСпустя восемь лет режиссер представил фильм «Мой друг Иван Лапшин».
В картине снялись Андрей Миронов и Андрей Болтнев. Лента получила международное признание, завоевав «Бронзового леопарда» и премию FIPRESCI на фестивале в Локарно, а также Государственную премию имени братьев Васильевых.
«Хрусталев, машину!» и сложный художественный языкВ 1998 году вышел фильм «Хрусталев, машину!», ставший последней завершенной при жизни режиссера работой. Критики отмечали сложность художественного языка картины и использование модернистских приемов, которые могли оказаться трудными для восприятия даже подготовленным зрителем.
В центре сюжета — генерал медицинской службы, оказавшийся в водовороте драматических событий накануне смерти Иосифа Сталина. Лента была удостоена ряда престижных наград.
«Трудно быть богом»: многолетний проектОсобое место в фильмографии Алексея Германа заняла экранизация романа братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». Идея снять картину появилась у режиссера еще в 1968 году, вскоре после публикации произведения. Уже в августе был готов сценарный вариант, однако после ввода советских войск в Прагу проект оказался под запретом из-за возможных политических параллелей.
Разрешение на работу над фильмом было получено лишь в конце 1980-х годов. К этому моменту художественная необходимость иносказаний для режиссера утратила прежнюю актуальность. Съемки начались в конце 1990-х годов, а главную роль исполнил Леонид Ярмольник.
Производство продвигалось сложно — давал о себе знать требовательный характер режиссера. Между Германом и Ярмольником неоднократно возникали конфликты, актер даже заявлял о намерении покинуть проект. В результате фильм завершили в 2013 году уже после смерти режиссера — работу довел до конца его сын.
Личная жизнь Алексея ГерманаВ личной жизни Алексей Герман был счастлив в браке с кинодраматургом Светланой Кармалитой. Их знакомство состоялось 21 августа — в день ввода советских войск в Чехословакию.
Светлана Кармалита стала не только супругой режиссера, но и его постоянным соавтором. В 1976 году в семье родился сын — Алексей Герман-младший, который впоследствии также стал режиссером и сценаристом.
Болезнь и смерть режиссераВ последние годы жизни состояние здоровья Алексея Юрьевича ухудшилось. В конце 2012 года он был госпитализирован и оказался в реанимации.
21 февраля 2013 года режиссер скончался. Причиной смерти стала почечная недостаточность. Уход мастера стал значимой утратой для российского и мирового кинематографа. Творческое наследие Алексея Германа продолжает вызывать интерес у зрителей и киноведов, а его фильмы остаются важной частью истории кино.