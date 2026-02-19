«Не буду врать, это моя вина»: Ченнинг Татум показал шрам после операции

19 февраля 2026, 23:01

Ченнинг Татум рассказал о восстановлении после хирургического вмешательства

Ченнинг Татум (Фото: Instagram* / @channingtatum)

45-летний Ченнинг Татум поделился с поклонниками селфи, на котором показал заметный шрам на правом плече — след операции, перенесённой в начале февраля.





По словам актёра, он не ожидал, что рубец окажется таким крупным.





«Не буду врать, это моя вина — не уточнил. Думал, будет два маленьких отверстия», — признался Татум.