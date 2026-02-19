«Не буду врать, это моя вина»: Ченнинг Татум показал шрам после операции
Ченнинг Татум рассказал о восстановлении после хирургического вмешательства
45-летний Ченнинг Татум поделился с поклонниками селфи, на котором показал заметный шрам на правом плече — след операции, перенесённой в начале февраля.
По словам актёра, он не ожидал, что рубец окажется таким крупным.
«Не буду врать, это моя вина — не уточнил. Думал, будет два маленьких отверстия», — признался Татум.При этом артист отметил, что относится к произошедшему спокойно и с оптимизмом, добавив, что его состояние улучшается «день ото дня».
Ранее актёр публиковал фото из больницы перед операцией, назвав предстоящее вмешательство очередным испытанием. Он также показывал рентгеновские снимки травмированного плеча, включая кадр с установленным винтом.
Предположительно, травма могла быть получена во время съёмок фильма Мстители: Судный день в Лондоне в прошлом году — тогда повреждение ограничило участие актёра в работе над проектом. Точная причина операции официально не раскрывается.