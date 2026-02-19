Фанаты разыграли Шакиру картонной фигурой её бывшего
Певица Шакира рассказала в соцсетях, что стала жертвой неожиданного розыгрыша поклонников во время концерта в Сан-Сальвадор.
Во время выступления артистка спустилась со сцены к фанатам, исполняя один из своих танцевальных хитов. В этот момент она заметила в толпе картонную фигуру своего бывшего возлюбленного — футболиста Жерар Пике. Поклонники добавили изображению дьявольские рога и красные глаза, превратив его в шуточный «персонаж».
На видео, снятых зрителями, видно, как певица сначала растерялась: её глаза расширились, а сама она резко отшатнулась, пытаясь скрыть эмоции и продолжить выступление.
Напомним, Шакира объявила о расставании с Пике в июне 2022 года после 11 лет отношений на фоне слухов о его измене. У бывшей пары двое сыновей — Милан и Саша. После разрыва футболист встречался с Кларой Чиа Марти, однако эти отношения также завершились спустя несколько лет.
