Фанаты разыграли Шакиру картонной фигурой её бывшего

Шакира испугалась «встречи» с Жераром Пике прямо во время концерта
Шакира (Фото: Instagram* / @shakira)

Певица Шакира рассказала в соцсетях, что стала жертвой неожиданного розыгрыша поклонников во время концерта в Сан-Сальвадор.



Во время выступления артистка спустилась со сцены к фанатам, исполняя один из своих танцевальных хитов. В этот момент она заметила в толпе картонную фигуру своего бывшего возлюбленного — футболиста Жерар Пике. Поклонники добавили изображению дьявольские рога и красные глаза, превратив его в шуточный «персонаж».

На видео, снятых зрителями, видно, как певица сначала растерялась: её глаза расширились, а сама она резко отшатнулась, пытаясь скрыть эмоции и продолжить выступление.

Напомним, Шакира объявила о расставании с Пике в июне 2022 года после 11 лет отношений на фоне слухов о его измене. У бывшей пары двое сыновей — Милан и Саша. После разрыва футболист встречался с Кларой Чиа Марти, однако эти отношения также завершились спустя несколько лет.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

