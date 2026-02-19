Фанаты разыграли Шакиру картонной фигурой её бывшего

19 февраля 2026, 19:58

Шакира испугалась «встречи» с Жераром Пике прямо во время концерта

Шакира (Фото: Instagram* / @shakira)

Певица Шакира рассказала в соцсетях, что стала жертвой неожиданного розыгрыша поклонников во время концерта в Сан-Сальвадор.