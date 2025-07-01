Продюсер Дворцов назвал Надежду Кадышеву новой Примадонной российской эстрады

01 июля 2025, 12:29

Дворцов рассказал, что гонорары Кадышевой сравнялись с заработком Пугачевой

Надежда Кадышева ( РИА Новости / Пелагия Тихонова )

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что народную артистку России Надежду Кадышеву можно назвать новой Примадонной. Об этом он рассказал сайту «Страсти».





По словам Дворцова, гонорары певицы резко возросли из-за ее популярности среди молодежи. Сейчас ее выступление стоит от 20 до 50 миллионов рублей, что делает Кадышеву самой высокооплачиваемой артисткой в России.





«В свое время такой гонорар брала Алла Борисовна Пугачева. А она была Примадонной. Надежда Кадышева теперь, можно сказать, у нас за Примадонну», — подчеркнул продюсер.