Мари Краймбрери «развели» на миллион рублей

Певицу Мари Краймбрери обманули при покупке кухни
Марина Жадан (Фото: Telegram @marikraimbrery)

В мае этого года в районе Хорошёво-Мнёвники певица Марина Жадан, более известная под псевдонимом Мари Краймбрери, приобрела квартиру в элитном ЖК Welton Towers. Но артистку обманули почти на миллион рублей при покупке элитной кухни. Подробности сообщает Mash.



При покупке недвижимости девушке заявили о возможности приобрести от прошлой хозяйке уже готовую кухню с дизайн-проектом. Певица согласилась и осуществила предоплату на карту, а остальные денежные средства отдала под расписку через пару дней. Кухонный гарнитур должны были привезти в середине июня сразу после ремонта.

Но к назначенной дате кухню не привезли. Продавец постоянно переносил даты доставки, а вскоре совсем перестал отвечать. При обращении к бывшей хозяйке с требованием вернуть деньги, артистке отказали и обвинили её в произошедшем, так как Марина, якобы, сама откладывала доставку.

Певица не стала терпеть такое обращение и обратилась в полицию с заявлением об ущербе в 900 тысяч рублей.

Ольга Щелокова

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