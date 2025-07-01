Мари Краймбрери «развели» на миллион рублей
В мае этого года в районе Хорошёво-Мнёвники певица Марина Жадан, более известная под псевдонимом Мари Краймбрери, приобрела квартиру в элитном ЖК Welton Towers. Но артистку обманули почти на миллион рублей при покупке элитной кухни. Подробности сообщает Mash.
При покупке недвижимости девушке заявили о возможности приобрести от прошлой хозяйке уже готовую кухню с дизайн-проектом. Певица согласилась и осуществила предоплату на карту, а остальные денежные средства отдала под расписку через пару дней. Кухонный гарнитур должны были привезти в середине июня сразу после ремонта.
Но к назначенной дате кухню не привезли. Продавец постоянно переносил даты доставки, а вскоре совсем перестал отвечать. При обращении к бывшей хозяйке с требованием вернуть деньги, артистке отказали и обвинили её в произошедшем, так как Марина, якобы, сама откладывала доставку.
Певица не стала терпеть такое обращение и обратилась в полицию с заявлением об ущербе в 900 тысяч рублей.
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