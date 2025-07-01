Мари Краймбрери «развели» на миллион рублей

01 июля 2025, 12:10

Певицу Мари Краймбрери обманули при покупке кухни

Марина Жадан (Фото: Telegram @marikraimbrery)

В мае этого года в районе Хорошёво-Мнёвники певица Марина Жадан, более известная под псевдонимом Мари Краймбрери, приобрела квартиру в элитном ЖК Welton Towers. Но артистку обманули почти на миллион рублей при покупке элитной кухни. Подробности сообщает Mash.