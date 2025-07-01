«Певица средней руки»: Соседов осудил Аллу Пугачёву, оскорбившую Илью Резника
Соседов: Пугачёва должна быть благодарна Резнику за хиты
Поэт-песенник Илья Резник написал для Аллы Пугачёвой много шлягеров, благодаря им певица стала популярной, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Он назвал Примадонну «неблагодарной», когда та оскорбила Резника.
«Резник колоссально много сделал для Пугачёвой. Без него не было бы многих произведений в её репертуаре. И самое главное: не было бы тандема с Паулсом», — поделился своим мнением критик с URA.RU.Он добавил, что Пугачёва всегда себя ставила выше других, хотя была посредственной певицей.
«Она никому ни за что не была благодарна, считала, что перед ней все должны падать ниц. <…> А по большому счёту певицей она была средней руки», — заявил Соседов.О ссоре с Примадонной вспомнил в одном из интервью сам Резник. Артистка написала автору своих песен СМС-сообщение с оскорблениями, назвав его «трусом» и «предателем», а себя — «великой певицей».
Также о Пугачёвой резко высказалась актриса Валентина Талызина в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
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