Алкоголь, измены и потерянный сын: что 30 лет скрывал Владимир Пресняков о разрыве с дочерью Пугачёвой и почему признался сейчас

22 мая 2026, 14:28

Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

В 90-е годы Владимира Преснякова знала вся страна, а его роман с Кристиной Орбакайте — дочерью Аллы Пугачёвой — только подогревал публичный интерес: они жили в гражданском браке и растили общего ребёнка. После разрыва, ставшего для него тяжелейшим ударом, музыкант пытался заглушить боль алкоголем. Сначала он оправдывал это попыткой усмирить свою «зашкаливающую» энергию, но вскоре ситуация обернулась настоящей зависимостью. Как «русский Майкл Джексон» справлялся с падением и кто помог исполнителю хита «Зурбаган» выбраться из кризиса, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как сын музыкантов оказался в интернате Как у юного бунтаря появился легендарный тембр Дочь Пугачёвой и звезда эстрады: история, которая началась на вокзале «Женщина — это самое главное»: новая жизнь Владимира Преснякова

Как сын музыкантов оказался в интернате

Как у юного бунтаря появился легендарный тембр

Дочь Пугачёвой и звезда эстрады: история, которая началась на вокзале



Владимир Пресняков-младший и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/О. Волкова)



Никита Пресняков (Фото: Инстаграм*@npresnyakov)

«Сейчас я понимаю, что из-за того, что наши пути с Кристиной разошлись, я потерял очень много времени в жизни старшего сына... Мы могли бы с ним гораздо больше времени проводить вместе», — с сожалением высказался Владимир Пресняков-младший в интервью шоу Басты.

«Женщина — это самое главное»: новая жизнь Владимира Преснякова



Владимир Пресняков и Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @presnyakovvladimir)

«Женщина — это самое главное, то, ради чего ты живёшь. Ты готов отдать ей всё самое ценное, все деньги. Тогда с её стороны будет взаимность. Важно верить, что ты найдёшь своего человека. Если же по этому поводу есть депрессия — вы уже себя от чего-то отдаляете», — рассуждает Владимир в шоу.