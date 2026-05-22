Алкоголь, измены и потерянный сын: что 30 лет скрывал Владимир Пресняков о разрыве с дочерью Пугачёвой и почему признался сейчас
В 90-е годы Владимира Преснякова знала вся страна, а его роман с Кристиной Орбакайте — дочерью Аллы Пугачёвой — только подогревал публичный интерес: они жили в гражданском браке и растили общего ребёнка. После разрыва, ставшего для него тяжелейшим ударом, музыкант пытался заглушить боль алкоголем. Сначала он оправдывал это попыткой усмирить свою «зашкаливающую» энергию, но вскоре ситуация обернулась настоящей зависимостью. Как «русский Майкл Джексон» справлялся с падением и кто помог исполнителю хита «Зурбаган» выбраться из кризиса, читайте в материале «Радио 1».
Как сын музыкантов оказался в интернатеВладимир Пресняков-младший родился в 1968 году в Свердловске в семье музыкантов. Из-за обвинений отца в середине 80-х годов в подражании Западу семья столкнулась с финансовыми трудностями. Жили они тесно, а когда родителей пригласили в ансамбль «Самоцветы», они уехали в Москву, а 7-летнего Вову отдали в интернат. Сам исполнитель вспоминал это время с тоской, так как родители редко навещали его из-за занятости. Через 2 года мальчика отчислили из-за бунтарского характера, и после этого родители забрали сына обратно в Москву.
Как у юного бунтаря появился легендарный тембрВпервые Владимир Пресняков сочинил песню в 11 лет. Первым серьёзным этапом в его карьере стала работа у Лаймы Вайкуле: туда юного музыканта устроили родители, но закрепиться он смог сам благодаря таланту. Яркая внешность и необычный голос быстро принесли ему любовь публики. Параллельно с сольной деятельностью Владимир недолго играл в группе «Капитан», однако коллектив вскоре распался. Свой знаменитый фальцет, покоривший миллионы слушателей, Пресняков-младший обрёл из-за перенесённой в юности тяжёлой болезни. Осложнением после пневмонии стала временная потеря голоса. Когда же связки восстановились, тембр вокалиста навсегда изменился, став необычайно высоким и тонким.
Дочь Пугачёвой и звезда эстрады: история, которая началась на вокзалеКристина Орбакайте и Владимир Пресняков встретились в 1986 году. Ей было пятнадцать, ему — семнадцать. Симпатия вспыхнула мгновенно. К тому моменту Пресняков уже купался в лучах славы, и толпы поклонниц не давали ему прохода, но удача улыбнулась именно Кристине. Их роман набирал обороты стремительно: Владимир провожал дочь Примадонны домой, они часами бродили по улицам и не могли наговориться. А затем произошло событие, перевернувшее всё с ног на голову.
Кристина пришла на вокзал проводить Владимира на гастроли. Но он не захотел прощаться — просто взял за руку наследницу Аллы Пугачёвой и увлёк за собой в вагон, не оставив шанса передумать. Никто из родных Кристины даже не подозревал, что прощание на перроне обернётся отъездом обоих, поэтому, когда отсутствие Кристины обнаружилось, дома начался самый настоящий переполох. Родные Кристины безуспешно обзванивали её подруг. Алла Пугачёва сразу поняла, что дочь, скорее всего, с Пресняковым. Звезда эстрады приехала в Харьков, где выступал Владимир. По словам музыканта, певица лишь мельком взглянула на Преснякова из машины и уехала — этот жест артист воспринял как знак одобрения. Вернувшись в Москву, пара стала жить вместе. Кристина тогда ещё училась в школе, а Владимир много работал.
Сама Орбакайте признавалась, что рядом с возлюбленным чувствовала спокойствие и была счастлива. Спустя три года совместной жизни у Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова родился сын Никита. Алла Пугачёва встречала внука из роддома с нескрываемой радостью и трогательно снимала этот момент на камеру.
Однако с рождением ребёнка в отношениях пары начались трудности. Пресняков всё чаще пропадал на гастролях, проводил время с друзьями, а Кристина оставалась дома с малышом, пытаясь до него дозвониться. На этом фоне вспыхивали ссоры и накапливались взаимные претензии, хотя Владимир обещал, что всё изменится.
Со временем Кристина решила не замыкаться только на семье: пока за Никитой помогала присматривать Алла Борисовна, Орбакайте сама начала активно работать. Популярность Кристины росла, и вскоре она стала не менее востребованной, чем Пресняков. Владимиру это не нравилось: привыкший быть главным в паре, звезда 90-х теперь видел рядом не только жену, но и самостоятельную артистку. Из-за этого напряжение между ними усилилось, и в итоге после 11 лет совместной жизни они расстались. Годы спустя Владимир признавался, что вёл себя тогда далеко не идеально: измены, алкоголь, ночные похождения с друзьями. Музыкант мог просто исчезнуть и не вернуться домой, а Кристина оставалась одна со своей болью и тревогой. Точку в отношениях Орбакайте поставила в 1996 году — ушла окончательно.
После разрыва у Преснякова начался тяжёлый этап: артист рассказывал, что глушил боль алкоголем, уходил в себя, много думал и пытался найти спасение в церкви. Сам обладатель знаменитого фальцета признавался, что никогда не испытывал такой боли, как после расставания с Кристиной Орбакайте, и что разрыв дался ему невероятно тяжело. Стресс стал переломным моментом: артист полностью отказался от алкоголя. По словам автора хитов, из-за этого он потерял многих друзей.
Рядом остались лишь Лёня Агутин и Игорь Николаев, а остальных ждала нехорошая участь. Эта боль, по воспоминаниям Преснякова-младшего, была связана не только с утратой отношений, но и с потерей возможности быть рядом со старшим сыном.
«Сейчас я понимаю, что из-за того, что наши пути с Кристиной разошлись, я потерял очень много времени в жизни старшего сына... Мы могли бы с ним гораздо больше времени проводить вместе», — с сожалением высказался Владимир Пресняков-младший в интервью шоу Басты.
«Женщина — это самое главное»: новая жизнь Владимира ПресняковаНа момент знакомства в 2005 году Наталья Подольская только что закончила участие в проекте «Фабрика звёзд», а Владимир Пресняков уже был известным артистом. Они встретились на съёмках шоу «Большие гонки», оказавшись в одной команде. Азарт и общая цель быстро сблизили их, несмотря на разницу в возрасте.
Позже Пресняков рассказывал, что встреча произвела на него огромное впечатление. Музыкант настолько остро и эмоционально переживал случившееся, что буквально потерял душевное равновесие и сам не понял сразу, что с ним происходит. Несмотря на вспыхнувшие чувства, отношения развивались неспешно: сразу после расставания с Еленой Ленской Владимир не был готов к новым отношениям. У Натальи в тот период тоже был непростой личный опыт — она недавно рассталась с бывшим парнем, который помогал ей в начале карьеры. Первое время Подольская и Пресняков-младший почти не общались, но позже была новая встреча, после которой стало ясно: это уже не случайность. Пара встречалась два года, прежде чем устроила шуточную свадьбу в Лас-Вегасе — с цилиндрами и дешёвыми кольцами. Настоящее бракосочетание прошло в 2010 году в Москве, в Грибоедовском загсе, а праздновать продолжили на теплоходе. Через пять лет у пары родился сын Артемий, а в 2020 году — второй наследник, Ванечка. Пресняков, увидев малыша, прослезился. Теперь композитор в шутку говорит, что у него четверо детей, если считать Никиту и собственного отца, ведь после 70 лет люди, по словам бывшего возлюбленного Кристины Орбакайте, возвращаются в детство.
В сентябре 2025 года Владимир Пресняков вошёл в состав жюри 12-го сезона проекта «Голос. Дети»: впервые в истории шоу в наставники позвали сразу двоих — к нему присоединилась жена Наталья Подольская. Для супругов разработали специальное двойное кресло с одной кнопкой. А в январе 2026-го стартовал новый сезон взрослого «Голоса», где Пресняков снова стал наставником вместе с Пелагеей, Anna Asti и Ильдаром Абдразаковым.
В мае того же года он пришёл в гости к Басте на шоу «Вопрос ребром». Артист рассказал о воспитании детей, о том, как выпускает пар, а также высказался о разводе своего 34-летнего сына Никиты с супругой Алёной Красновой.
Пресняков считает, что мужчине нужен жизненный опыт, чтобы правильно относиться к женщине.
«Женщина — это самое главное, то, ради чего ты живёшь. Ты готов отдать ей всё самое ценное, все деньги. Тогда с её стороны будет взаимность. Важно верить, что ты найдёшь своего человека. Если же по этому поводу есть депрессия — вы уже себя от чего-то отдаляете», — рассуждает Владимир в шоу.Певец также посоветовал молодым людям не спешить с браком, пока они не наберутся житейской мудрости, и назвал счастливчиком того, кому удастся найти подходящую спутницу жизни. В конце марта 2026 года с большим успехом прошёл концерт вокалиста, приуроченный ко дню рождения. Главным сюрпризом вечера стала видеопрезентация специально оцифрованных кадров из его личного архива 90-х годов, которые зрители увидели впервые.