Увела мужчину у Пугачевой и продала дочь бандиту: где сейчас Анастасия Калманович и что ее действительно связывало с Земфирой*
Авторитет проиграл её в карты, молва приписывала роман*** с Земфирой**, а сама она навсегда осталась в статусе женщины, ради которой влиятельный израильско-российский бизнесмен, чья жизнь по накалу страстей не уступала лучшим образцам приключенческого жанра, якобы оставил мечты о самой Примадонне — Анастасия Калманович — легендарная светская львица с биографией, полной неожиданных поворотов, больших денег, трагедий и невероятной стойкости. Что в этой истории правда, а что — вымысел, и где сейчас легендарная блондинка, читайте в материале «Радио 1».
Знакомство с Калмановичем: подарок судьбы или чей-то расчётАнастасия Калманович родилась 12 июля 1972 года в литовском Кедайняе в семье военного лётчика, ребёнка назвали Наталья Брилёва. Однако с самых ранних лет девочку не покидало желание изменить имя. Уже в юности будущая знаменитость сменила его на Анастасию — будто заранее знала, что впереди ждёт совсем другая жизнь. Отец умер рано: в 1988 году военный лётчик погиб в Ленинакане, спасая людей во время страшного землетрясения. Дочь, потерявшая кормильца, быстро усвоила жёсткий урок — рассчитывать можно только на себя. В Риге она устроилась официанткой, но грязные столы и подносы с пивом были явно не пределом мечтаний. В 1992 году, когда Москва кипела переменами, двадцатилетняя красавица-блондинка отправилась покорять столицу. Решением уехать стало знакомство с музыкантами группы «А'Студио», которых Анастасия встретила в рижском баре. Яркая внешность, харизма и талант всегда быть в центре внимания быстро проложили ей путь в высшее общество. Девушка попала в окружение Отари Квантришвили — грузинского авторитета, гремевшего тогда по всей златоглавой Москве.
Анастасия стала его секретарём и ближайшей спутницей во всех смыслах этого слова. По словам Калманович, именно Отари распахнул перед юной провинциалкой двери в мир толстых кошельков и малиновых пиджаков, научил искусству разговора с сильными мира сего. Анастасия не раз признавалась, что всегда понимала: чтобы чего-то добиться, нужно быть рядом с теми, кто всё решает. В определённый период она стала буквально нарасхват. Состоятельные поклонники были готовы отдать целое состояние ради ужина с ней в ресторане. Один из ухажёров даже обещал подарить начинающей артистке целый тропический остров.
Однако Отари Квантришвили слыл не только крупным дельцом. Согласно публикациям в прессе, в околофутбольных и артистических кругах за ним закрепилась репутация человека, который сводил нужных людей, помогая цементировать деловые связи. Именно в окружении Квантришвили Анастасия и встретила Шабтая Калмановича — легендарного российско-израильского предпринимателя, старше неё на четверть века. Позже Иосиф Кобзон публично назвал этот союз «подарком» Отари Шабтаю.
«Настя — подарок! Отари Квантришвили Калмановичу её подарил...» — цитирует Кобзона «Экспресс газета».Однако сама Анастасия категорически отвергала такую трактовку: в открытом письме она подчеркнула, что Квантришвили относился к ней «как к дочери» и никогда не играл роль свата. Между 47-летним дельцом и двадцатилетней протеже Квантришвили вспыхнул бурный роман. Уже спустя несколько месяцев пара сыграла свадьбу.
Так Анастасия шагнула в мир больших денег, алмазов и антиквариата. По Москве ходили и другие, куда менее романтичные домыслы: будто бы Отари отдал Настю Калмановичу не из дружеских чувств, а проиграв в карты — или же в обмен на некий компромат, выгодно добытый Шабтаем. Сама Анастасия эти версии категорически опровергала.
В кулуарах поговаривали, что Анастасия была далеко не единственной женщиной, которую связывали с именем Калмановича. По слухам, ещё до знакомства с ней Шабтай безуспешно добивался расположения самой Примадонны. Что касается Пугачёвой, то, по неофициальным данным, влиятельный бизнесмен сватался к ней, но та отказала — не помогли даже бриллианты чистой воды. Однако подтверждения этой истории нет.
Семейная жизнь и крах союза Анастасии и ШабтаяБрак с Шабтаем Калмановичем открыл перед Анастасией двери в мир больших денег, но очень скоро поставил её перед выбором. В 1998 году у пары родилась дочь Даниэлла. Однако уже в начале 2000-х годов Шабтай решил перебраться в Израиль, а Анастасия предпочла остаться в России и строить карьеру в шоу-бизнесе. Калманович начала сниматься в кино, первые фильмы с её участием: «В движении», «Неудержимый Чижов», «Обречённая стать звездой». Затем Анастасия основала «ВИП-концерт» и взялась за раскрутку «Ранеток», «Токио», «Города 312». Коронным проектом стала Земфира** — самая скандальная рок-певица страны. Пока Шабтай обустраивался в Израиле, Москва полнилась слухами — один грязнее другого. В них супругу Калмановича связывали с певицей Земфирой** уже далеко за рамками делового партнёрства.
Повод давали они сами: две эффектные женщины проводили вместе столько времени, что это переставало походить на обычную дружбу. В прессе именно эти домыслы называли истинной причиной расставания. Согласно публикациям, после развода стороны заключили соглашение, и Даниэлла осталась в Израиле с отцом. Бизнесмен взял на себя полную ответственность за воспитание и материальное обеспечение дочери, и его слово в вопросах жизни девочки стало решающим.
Анастасия же сознательно отошла от ежедневной заботы о наследнице, чтобы сосредоточиться на карьере. По некоторым данным, Калманович передал бывшей супруге часть активов: квартиру в Риге, автомобили, драгоценности — в рамках урегулирования их финансовых отношений; однако точный список этих активов в открытых источниках не подтверждён. В ноябре 2009 года Шабтая Калмановича застрелили киллеры в центре Москвы. Преступление так и не раскрыли. Всё состояние и активы покойного унаследовала дочь Даниэлла — девушка стала главной владелицей огромной отцовской империи. Ей 27, короткая стрижка, татуировки, крепкое телосложение.