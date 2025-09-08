Алкоголь, наркотики и андеграунд: что на самом деле случилось в группе «Братья Грим» и в чем родственники обвиняют друг друга
В начале 2000-х песни «Братьев Грим» звучали повсюду, а композиции «Кустурица» и «Ресницы» стали настоящими гимнами поколения. Однако за громким успехом скрывался сложный конфликт между родными братьями. Постоянные ссоры привели к распаду дуэта в 2009 году, а семейная драма затянулась на долгие 16 лет. О том, как сегодня живут музыканты, расскажет «Радио 1».
История группы «Братья Грим»: как всё начиналосьМузыкальный коллектив появился в 1998 году в Самаре. Тогда двадцатилетние близнецы Борис и Константин вместе с друзьями Максимом Малицким и Антоном Шарониным создали группу «Братья Грим». Через год к ним присоединилась Катя Плетнёва, игравшая на гитаре и исполнявшая партии бэк-вокала. Позже Борис женился на ней, но их брак распался, когда группа уже была на пике популярности.
Долгое время музыканты выступали в клубах и на небольших площадках Самары, пока в 2004 году их не заметил продюсер Леонид Бурлаков. Именно он перевёз группу в Москву и дал им шанс выйти на большую сцену.
Популярность и хитыВ 2005 году «Братья Грим» впервые выступили на московском фестивале «Максидром». Тогда же вышел дебютный альбом, в который вошли будущие хиты «Ресницы» и «Кустурица».
Композиции звучали на всех радиостанциях, а за «Ресницы» музыканты получили премию «Золотой граммофон». В том же году близнецы даже снялись в популярном сериале «Не родись красивой», исполнив самих себя.
До 2009 года группа выпустила три альбома: «Братья Грим» (2005), «Иллюзия» (2006) и «Марсиане» (2007). Казалось, что впереди у коллектива долгий успех, однако закулисные конфликты разрушили дуэт.
Почему распались «Братья Грим»Постоянные гастроли и напряжённый график усиливали разногласия между братьями. Борис, который был автором большинства песен, настаивал на паузе в работе из-за творческого кризиса. Константин же считал такой шаг финансово рискованным.
В марте 2009 года на официальном сайте группы неожиданно появилось сообщение о её распаде. Инициатором публикации стал Константин, который к тому моменту сменил все пароли и лишил брата доступа к ресурсам.
Позже выяснилось, что авторские права на хиты «Братьев Грим» также перешли к Константину. Для Бориса это стало ударом — по его словам, он «узнал о распаде из интернета».
Конфликт между братьямиПосле распада братья публично обвиняли друг друга в предательстве и жадности. Константин утверждал, что Борис «устал от репертуара» и увлёкся андеграундом. Борис же заявлял, что брат «отжал» у него права на песни и фактически оставил без средств к существованию.
«Борису больше понравился андеграунд. А он человек такой упертый в своих намерениях. Он подумал, что надо себя полностью посвятить чему-то другому, иначе ничего не получится», — высказывался Константин.По словам Бориса, брата всегда интересовало исключительно зарабатывание денег, а не музыка.
Со временем всплыли новые подробности. Директор Константина заявил, что настоящая причина заключалась в поведении Бориса, который во время гастролей якобы выходил на сцену в состоянии алкогольного опьянения.
Что стало с «Братьями Грим» после распадаОба брата пытались возродить проект, но по отдельности. В 2010 году Константин собрал новый состав и продолжил выступать под названием «Братья Грим», исполняя старые хиты. Этот шаг вызвал резкую критику Бориса. В соцсетях он обвинил брата в краже названия группы и авторских прав.
В 2014 году Борис создал проект «Борис Грим и Братья Грим», но в 2020 году приостановил деятельность до урегулирования юридических вопросов. На сцену он больше не выходил.
Сегодня Борис живёт в Грузии, пишет тексты на заказ. По данным окружения Константина, он пристрастился к наркотикам и ведёт аморальный образ жизни.
«Вы знаете, сыновья не очень любят, когда мы без их ведома общаемся с прессой. Всегда наставляют: "Для этого у нас есть специальные люди". Но я, честно говоря, удивлен новостью о том, что Костя нелестно отзывается о брате. Не думаю, что он мог столько всего про него наговорить…», — поделился отец музыкантов в беседе с KP.RU.Он добавил, что родные стараются не вмешиваться в отношения братьев.
«Группа распалась даже не из-за личной неприязни, а потому что они слишком разные. Во всем разные! И в характере, и в музыкальном стиле, и в подходе к творчеству», — сказал он.