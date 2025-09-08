Лада Дэнс накопила более полумиллиона долга по коммунальным платежам
Певица Лада Дэнс оказалась в центре внимания после сообщений, что она не платила за коммунальные услуги в своей московской квартире на Мясницкой более восьми лет. Об этом информирует Telegram-канал «Shot».
Сообщается, что последний раз артистка производила оплату в июне 2017 года, и на сегодня её долг составляет 515 937 рублей. Квартира площадью 150 квадратных метров расположена на пятом этаже исторического здания, построенного в начале XX века. В настоящее время стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 110 миллионов рублей. В мае 2024 года дом был признан объектом культурного наследия Российской Федерации.
Кроме того, Лада Дэнс является владельцем особняка площадью 578,9 м² в подмосковной деревне Подушкино, приобретённого в 1999 году. Оценочная стоимость этого имущества составляет около 300 миллионов рублей.
