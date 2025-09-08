Лада Дэнс накопила более полумиллиона долга по коммунальным платежам

08 сентября 2025, 09:00

Лада Дэнс (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Лада Дэнс оказалась в центре внимания после сообщений, что она не платила за коммунальные услуги в своей московской квартире на Мясницкой более восьми лет. Об этом информирует Telegram-канал «‎Shot».