Лолита Милявская задолжала ФНС более 200 тысяч рублей
Певица Лолита Милявская задолжала Федеральной налоговой службе 207,5 тысяч рублей. Такие данные приводит «Постньюс».
Отмечается, что Милявская не оплатила деятельность своего ИП.
«Исполнительных производств в отношении нее пока нет, однако при неоплате счета могут быть заблокированы», — говорится в материале.
Ранее также сообщалось, что под угрозой блокировки находятся счета комика Сергея Орлова из-за долга на сумму 606,5 тысяч рублей. Тем временем телеведущая и блогер Ида Галич задолжала ФНС 395 тысяч рублей. Однако пока на ней не числится каких-либо исполнительных производств и блокировок счетов.