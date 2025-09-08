Достижения.рф

Лолита Милявская задолжала ФНС более 200 тысяч рублей

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская задолжала Федеральной налоговой службе 207,5 тысяч рублей. Такие данные приводит «Постньюс».



Отмечается, что Милявская не оплатила деятельность своего ИП.

«Исполнительных производств в отношении нее пока нет, однако при неоплате счета могут быть заблокированы», — говорится в материале.

Ранее также сообщалось, что под угрозой блокировки находятся счета комика Сергея Орлова из-за долга на сумму 606,5 тысяч рублей. Тем временем телеведущая и блогер Ида Галич задолжала ФНС 395 тысяч рублей. Однако пока на ней не числится каких-либо исполнительных производств и блокировок счетов.
Элина Позднякова

