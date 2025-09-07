Анна Седокова развеяла слухи о новых отношениях
Анна Седокова прокомментировала разговоры о возможном романе
Анна Седокова недавно продемонстрировала в сторис очередной роскошный букет цветов, к которому была приложена записка с романтическим посланием.
«Просто потому, что ты у меня есть. Даже если тебя у меня нет», — было в записке.Этот жест вызвал волну обсуждений в Сети — поклонники предположили, что у певицы появился новый ухажёр.
Однако сама Анна поспешила остановить слухи. Она заявила, что не состоит в романтических отношениях, и попросила не приписывать ей несуществующий роман. По словам певицы, все букеты приходят от разных людей, и никакой тайны за ними не стоит.
Седокова отметила, что просто обожает цветы, а её друзья и знакомые знают об этом и регулярно делают ей приятные сюрпризы. Так что разговоры о новом мужчине в её жизни, по словам Анны, — лишь домыслы.
*принадлежит Meta, запрещённой в России