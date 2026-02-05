Алкоголизм, измены и разлад с детьми: непростая судьба вдовы Басова Валентины Титовой и настоящая причина развода
Отношения Валентины Титовой и её мужа Владимира Басова можно охарактеризовать как «покровитель и протеже». Она сыграла множество запоминающихся ролей в его фильмах. Сейчас женщине исполняется 84 года. Артистка живёт скромно в уютной квартире на Тверской улице. В материале «Радио 1» расскажем о произошедших сложностях в браке с Басовым и о том, почему знаменитость долго не могла наладить отношения с детьми.
Биография и карьера Валентины ТитовойБудущая звезда родилась 6 февраля 1942 года в подмосковном Калининграде, который позже переименовали в Королев. В детстве ее семья эвакуировалась в Свердловск из-за войны. Первый раз Валентина вышла на сцену в местном ДК, когда еще училась в школе. Затем она продолжила выступать в Театре юного зрителя, а позже решила стать драматической актрисой. После окончания школы поступила в театральное училище, но на втором курсе бросила его и переехала в Ленинград.
В этом городе Георгий Товстоногов сразу заметил ее талант и взял в студию при БДТ имени Максима Горького. Скоро артистка уже играла в спектаклях. Ее дебют в кино состоялся с небольшой ролью стюардессы в фильме «Все достается людям», когда она еще училась. Женщина снялась в «ТАСС уполномочен заявить…», «Дни Турбиных», «Завещание профессора Доуэля» и многих других работах. В зрелом возрасте Валентина появилась в детективе «Макаровы», который вышел в 2020 году. Сейчас актриса немного отошла от съемок и редко появляется в кино. Она часто принимала участие в телепередачах. В 2016 году ее снимали для программ «Идеальный ремонт» и «Пока все дома». В ноябре 2020 года Валентина побывала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», где поделилась историями из своей жизни.
Жизнь с властным киномэтромВладимир Басов влюбился с первого взгляда в 22-летнюю Валентину Титову. Они познакомились на пробах фильма «Метель», где ей досталась главная роль. Молодую актрису не смутило, что её избранник старше на 18 лет. Не придавала значения артистка и тому, что её муж постоянно изменял ей.
«Жизнь длинная, держать на поводке, да ещё мужчину — вы меня извините», — говорила она.
В их семье родились двое детей — сын Саша и дочка Лиза. Позже ей пришлось надолго расстаться с ними, и это было не по её желанию. Титова и Басов прожили вместе 14 лет, но потом решили закончить отношения. Развод инициировала Валентина, потому что муж пил. Басов использовал свои связи, чтобы забрать детей к себе. Он даже настроил их против матери и не позволял видеться с ней. Более того, он подал на алименты.
«Алкоголь меняет людей. Я не могла жить с алкоголиком. Я бы никогда не оставила его, если бы все было как прежде», — говорила актриса.
Так мать и дети потеряли связь на много лет, а помирились и возобновили общение, когда выросли. Дочь стала танцовщицей, вышла замуж за гражданина Греции, переехала в Париж, а сын пошёл по стопам отца: выбрал карьеру кинорежиссёра. К слову, внешне Александр очень похож на Владимира Басова. Есть и другая версия: Валентина Титова сознательно оставила детей с родным отцом, поскольку у него были лучшие условия для их проживания.
Пассии бывшего мужа до сих пор приходят к ТитовойС поклонницами покойного супруга Титова сталкивается по сей день.
«Я ни к кому не ревновала. И сейчас ко мне подходят дамы. Я им говорю: "Я вас поздравляю, а что на кладбище не приходите? Встретимся там"», — рассказывала актриса Дмитрию Борисову в шоу «Эксклюзив».