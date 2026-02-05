Продюсер объяснил присутствие имени Аллы Пугачёвой в документах Эпштейна

05 февраля 2026, 11:32

Продюсер Рудченко: имя Аллы Пугачёвой в списках Эпштейна могло быть не случайным

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Продюсер Павел Рудченко предположил, что появление имени Аллы Пугачёвой в документах Джеффри Эпштейна может быть не случайным. Об этом пишет aif.ru.





Рудченко полагает, что Эпштейн мог вовлекать российских звёзд в продвижение антироссийских идей. По словам продюсера, некоторые из этих персон ранее делали уничижительные заявления.

«Ну и в целом, что русские люди, как выразилась та же Пугачёва — рабы. В таком же направлении высказывались в 90-е, в начале 2000-х очень многие публичные личности. Это, в свою очередь, может быть не просто их мнением, а мнением, купленным за определённое финансирование Эпштейна», — заявил он.