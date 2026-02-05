Продюсер объяснил присутствие имени Аллы Пугачёвой в документах Эпштейна
Продюсер Павел Рудченко предположил, что появление имени Аллы Пугачёвой в документах Джеффри Эпштейна может быть не случайным. Об этом пишет aif.ru.
Рудченко полагает, что Эпштейн мог вовлекать российских звёзд в продвижение антироссийских идей. По словам продюсера, некоторые из этих персон ранее делали уничижительные заявления.
«Ну и в целом, что русские люди, как выразилась та же Пугачёва — рабы. В таком же направлении высказывались в 90-е, в начале 2000-х очень многие публичные личности. Это, в свою очередь, может быть не просто их мнением, а мнением, купленным за определённое финансирование Эпштейна», — заявил он.Павел связал эту версию с текущей ситуацией. Он считает, что возможные связи со скандальным финансистом стоит искать среди тех артистов и медийных лиц, которые уехали на Запад и при этом публично критикуют граждан России.