Сердюков улетел со съемок реалити-шоу из-за бывшего мужа Ксении Бородиной
Супруг Ксении Бородиной, Николай Сердюков, отказался от участия в психологическом реалити-шоу «Мастер игры» из-за присутствия в проекте бывшего мужа телеведущей, Курбана Омарова. Как оказалось, Сердюков прилетел в Марракеш для съёмок нового сезона, но уже на месте узнал, что среди участников будет Омаров.
На опубликованном видео Super.ru видно, как Николай активно пользуется телефоном, а затем собирает чемоданы и уезжает на минивэне, не приступив к работе. Инсайдеры отмечают, что решение покинуть проект он принял после этой новости, но неизвестно, советовался ли он с женой.
Напомним, Бородина и Сердюков поженились в июне прошлого года, устроив затем пышное торжество. Ранее телеведущая была замужем за Курбаном Омаровым. В их браке появилась дочь Теона. После развода Бородина открыто рассказывала о проблемах в семье и изменах со стороны Омарова.
Читайте также: