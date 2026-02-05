Сердюков улетел со съемок реалити-шоу из-за бывшего мужа Ксении Бородиной

05 февраля 2026, 13:27

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Супруг Ксении Бородиной, Николай Сердюков, отказался от участия в психологическом реалити-шоу «Мастер игры» из-за присутствия в проекте бывшего мужа телеведущей, Курбана Омарова. Как оказалось, Сердюков прилетел в Марракеш для съёмок нового сезона, но уже на месте узнал, что среди участников будет Омаров.