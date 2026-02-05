Долг блогера Александры Митрошиной перед ФНС достиг 322 млн рублей
Долг блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой за последние несколько недель увеличился на пять миллионов рублей из-за пени и штрафов. На сегодняшний день ее задолженность составляет 322 миллиона рублей.
По данным «Постньюс», еще в декабре прошлого года за Митрошиной числился долг в сумме 317 миллионов рублей.
«Всего за несколько недель недоимка увеличилась на 5 млн руб. из-за начисления пени и штрафов», — говорится в материале издания.
Напомним, «матерь бложья» находится под домашним арестом по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Мера пресечения действует до мая 2026 года. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. В четверг, 5 февраля, в Тверском районном суде Москвы состоится допрос свидетелей по делу Митрошиной.