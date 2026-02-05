Долг блогера Александры Митрошиной перед ФНС достиг 322 млн рублей

05 февраля 2026, 12:40

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Долг блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой за последние несколько недель увеличился на пять миллионов рублей из-за пени и штрафов. На сегодняшний день ее задолженность составляет 322 миллиона рублей.





По данным «Постньюс», еще в декабре прошлого года за Митрошиной числился долг в сумме 317 миллионов рублей.





«Всего за несколько недель недоимка увеличилась на 5 млн руб. из-за начисления пени и штрафов», — говорится в материале издания.