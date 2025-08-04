Алкогольные вечеринки, измены и откровенное видео жены: Чем шокировал внук «примадонны» Никита Пресняков после переезда в США?
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков долгое время жил в тени своей знаменитой бабушки. Несмотря на постоянное внимание СМИ, он старался вести «незвездную» жизнь. Однако после объявления частичной мобилизации в России он покинул страну, столкнувшись за границей с непростыми реалиями. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Рок-н-ролльный образ жизни, алкогольные вечеринки и изменыЕще в 15 лет Кристина Орбакайте, дочь легендарной Аллы Пугачевой, обратила внимание на 18-летнего Владимира Преснякова, уже тогда имеющего популярность. Их роман стремительно развивался, и вскоре молодая пара переехала к родителям музыканта. Несмотря на крепкие чувства, они не спешили узаконить свои отношения, считая штамп в паспорте не столь важным.
В 19 лет Кристина подарила Владимиру сына Никиту, однако появление наследника не смогло спасти их отношения. Рок-н-ролльный образ жизни Преснякова, насыщенный алкогольными вечеринками и изменами, постепенно подрывал их связь. В конечном итоге Кристина решилась разорвать отношения, что стало тяжелым испытанием для обоих. Однако для Никиты, который продолжал часто видеться с отцом, расставание прошло менее болезненно — он не сразу осознал, что что-то изменилось в их жизни.
Клипы для российских рэперовНикита, выросший в творческой семье, часто оставался один, так как его родственники были заняты гастролями. Он интересовался музыкой, но понимал, что его будут постоянно сравнивать с родителями, поэтому решил попробовать себя в чем-то другом и увлекся кино. Никита поступил в Нью-Йоркскую киноакадемию и получил диплом бакалавра. Он начал снимать клипы для российских рэперов и параллельно пробовал себя в актерстве, появляясь в фильме «Индиго», трех частях «Елок», комедии «Корпоратив» и сериале «Наследие». Однако главных ролей ему не удалось получить, и он вернулся к музыке, создав свою группу AquaStone, которая позже стала называться Multiverse.
Талант НикитыВскоре Никита спел дуэтом с отцом, и многие начали говорить, что ему помогли выйти на сцену папа и бабушка. Его группа выступила на двух концертах Limp Bizkit в Москве, а потом приняла участие в проекте «Главная сцена» и стала финалистом конкурса. Коллектив выпустил несколько синглов, выступал на разогреве у британских исполнителей и записал саундтреки для сериала «Триггер». Но даже это не смогло убедить скептиков, которые сомневались в таланте Никиты.
Запечатлена в полуобнаженном видеО первых серьезных отношениях Никиты начали говорить во время его учебы в США, когда он познакомился с моделью Аидой Калиевой. Молодые люди сыграли влюбленных в фильме «Дело ангела» и начали встречаться за пределами съемочной площадки. Их роман длился четыре года, но завершился расставанием, которое многие связывали с появлением новой избранницы Преснякова — Татьяны Антошиной, хотя она не оставила значительного следа в его жизни.
Вскоре Никита встретил свою соседку по даче Алену Краснову. В 2017 году они поженились и отправились в свадебное путешествие на Кипр. В 2024 году появились слухи о возможном разводе Никиты и Алены, однако пара по-прежнему вместе. Недавно Алена шокировала общественность откровенными кадрами, на которых она запечатлена в полуобнаженном виде во время банных процедур. Это скандальное видео быстро распространилось в социальных сетях.
Переезд в СШАВ 2022 году Никита вместе с женой Аленой Красновой переехал в США. В Америке музыкант выбрал творческий псевдоним Nick Pres и попытался продолжить свою музыкальную карьеру. Однако, если на родине его фамилия приносила известность, то в Штатах ему пришлось начинать все с нуля, и добиться успеха ему не удалось.
Семье Преснякова также пришлось столкнуться с серьезными трудностями из-за масштабных пожаров в Калифорнии. Они оказались практически в центре стихии и были вынуждены срочно эвакуироваться, взяв с собой лишь самое необходимое. В результате семья потеряла свое жилье. Тем не менее, их обеспеченные родственники быстро пришли на помощь.