04 августа 2025, 11:07

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков долгое время жил в тени своей знаменитой бабушки. Несмотря на постоянное внимание СМИ, он старался вести «незвездную» жизнь. Однако после объявления частичной мобилизации в России он покинул страну, столкнувшись за границей с непростыми реалиями. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Рок-н-ролльный образ жизни, алкогольные вечеринки и измены Клипы для российских рэперов Талант Никиты Запечатлена в полуобнаженном виде Переезд в США

Рок-н-ролльный образ жизни, алкогольные вечеринки и измены

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте

(Фото: РИА Новости/К. Карташян)

Клипы для российских рэперов

Фото: iStock/sizsus

Талант Никиты

Запечатлена в полуобнаженном виде

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Переезд в США