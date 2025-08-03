Родственница певицы Валерии оказалась в больнице после сильного падения
Невестку Валерии Лиану Шульгину госпитализировали после падения со стула
Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, рассказала в своем Telegram-канале, что ей пришлось экстренно обратиться за медицинской помощью.
По ее словам, причиной госпитализации стало падение со стула, в результате которого она получила сильный ушиб головы.
«Я встала на стул, он поехал. Я плашмя упала на пол. Я успела подставить руки, но все равно от сильного удара и высоты я ударилась подбородком. Сегодня с визажистом пытались замазать подбородок, виден отек весь синий. Я сильно ударилась, по инерции голову очень сильно запрокинуло назад. Дальше у меня начались головные боли», — поделилась Лиана.После падения у неё появились сильные головные боли, шум в ушах и тошнота. Давление в голове оказалось настолько интенсивным, что она едва могла открыть глаза. Подбородок сильно болел, но, как отметила девушка, перелома удалось избежать.
Её супруг настоял на вызове скорой помощи. После обследования в больнице врачи диагностировали у Шульгиной серьезный ушиб, назначили обезболивающие препараты и рекомендовали постельный режим на ближайшую неделю.