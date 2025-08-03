Родственница певицы Валерии оказалась в больнице после сильного падения

03 августа 2025, 22:39

Невестку Валерии Лиану Шульгину госпитализировали после падения со стула

Лиана Шульгина (Фото: Telegram / @lianashulginaa)

Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, рассказала в своем Telegram-канале, что ей пришлось экстренно обратиться за медицинской помощью.





По ее словам, причиной госпитализации стало падение со стула, в результате которого она получила сильный ушиб головы.





«Я встала на стул, он поехал. Я плашмя упала на пол. Я успела подставить руки, но все равно от сильного удара и высоты я ударилась подбородком. Сегодня с визажистом пытались замазать подбородок, виден отек весь синий. Я сильно ударилась, по инерции голову очень сильно запрокинуло назад. Дальше у меня начались головные боли», — поделилась Лиана.