«Чтобы развлечь вас»: Прохор Шаляпин раскрыл, почему нагрубил новой жене
Прохор Шаляпин назвал свадьбу с Ольгой Вашуриной постановочным шоу для рейтингов
Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что его свадьба с Ольгой Вашуриной — постановка. Так он отреагировал на возмущения поклонников, которые обвинили его в «недостойном отношении» к четвертой жене.
Шоумен пояснил, что не стоит воспринимать происходящее на экране всерьез, поскольку цель проекта — развлечь зрителей и повысить рейтинги. По его словам, они вместе с новоиспеченной супругой действовали в рамках программы.
«Прошу всерьез не относиться. Это постановочное шоу ради рейтингов, ради того, чтобы вас развлечь», — признался артист в беседе с изданием «7Дней».Напомним, Шаляпин и Вашурина связали себя узами брака в рамках шоу «Свадьба вслепую». Согласно задумке, незнакомцы сначала обмениваются кольцами и только потом решают, готовы ли они стать настоящей парой. Отношения между Прохором и Ольгой начались гармонично, пока шоумен не довел телеведущую до слез.