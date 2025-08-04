«Чтобы развлечь вас»: Прохор Шаляпин раскрыл, почему нагрубил новой жене

04 августа 2025, 09:20

Прохор Шаляпин назвал свадьбу с Ольгой Вашуриной постановочным шоу для рейтингов

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что его свадьба с Ольгой Вашуриной — постановка. Так он отреагировал на возмущения поклонников, которые обвинили его в «недостойном отношении» к четвертой жене.





Шоумен пояснил, что не стоит воспринимать происходящее на экране всерьез, поскольку цель проекта — развлечь зрителей и повысить рейтинги. По его словам, они вместе с новоиспеченной супругой действовали в рамках программы.

«Прошу всерьез не относиться. Это постановочное шоу ради рейтингов, ради того, чтобы вас развлечь», — признался артист в беседе с изданием «7Дней».