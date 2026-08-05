05 августа 2026, 17:05

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

После фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале Алла Пугачёва вновь оказалась в центре внимания. Обсуждали буквально всё: редкие появления певицы на публике, её самочувствие, поведение Максима Галкина* и даже дом, в котором артистка проводила каждое лето на протяжении почти десяти лет. Вскоре после фестиваля стало известно, что особняк, который семья долгие годы снимала на балтийском побережье, выставлен на продажу. Не придётся ли Пугачёвой искать новое место для отдыха и почему именно этот дом был для неё особенным — в материале «Радио 1».





Содержание Особняк, ставший летней резиденцией Пугачёвой, выставили на продажу Почему именно Юрмала стала для неё особенным местом После фестиваля Лаймы Вайкуле обсуждали не музыку, а Пугачёву О травме певица рассказала сама Публичных выходов становится всё меньше Будет ли у семьи новое место для отдыха

Особняк, ставший летней резиденцией Пугачёвой, выставили на продажу

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Почему именно Юрмала стала для неё особенным местом

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

После фестиваля Лаймы Вайкуле обсуждали не музыку, а Пугачёву

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

О травме певица рассказала сама

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

Публичных выходов становится всё меньше

Будет ли у семьи новое место для отдыха