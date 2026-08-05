Алла Пугачёва лишится любимого особняка после десяти лет аренды: что происходит в её жизни после громких скандалов в Юрмале?
После фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале Алла Пугачёва вновь оказалась в центре внимания. Обсуждали буквально всё: редкие появления певицы на публике, её самочувствие, поведение Максима Галкина* и даже дом, в котором артистка проводила каждое лето на протяжении почти десяти лет. Вскоре после фестиваля стало известно, что особняк, который семья долгие годы снимала на балтийском побережье, выставлен на продажу. Не придётся ли Пугачёвой искать новое место для отдыха и почему именно этот дом был для неё особенным — в материале «Радио 1».
Особняк, ставший летней резиденцией Пугачёвой, выставили на продажуПоследние годы Юрмала оставалась для Аллы Пугачёвой главным местом летнего отдыха. После переезда из России именно сюда артистка приезжала практически каждый сезон вместе с семьёй.
Певица арендовала просторный особняк на берегу Балтийского моря почти десять лет. Стоимость аренды, по информации различных источников, составляла несколько миллионов рублей в месяц.
Дом расположен в престижном районе Юрмалы и отличается большой территорией, несколькими спальнями, просторными гостиными, бассейном и собственным садом. Именно здесь семья проводила большую часть лета, принимала друзей и устраивала домашние встречи.
Однако теперь привычный уклад может измениться. Латвийские СМИ сообщили, что владелец выставил особняк на продажу примерно за шесть миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли новый собственник готов продолжить сдавать дом в аренду или семья Пугачёвой будет вынуждена искать новое жильё. Сама певица ситуацию не комментировала.
Почему именно Юрмала стала для неё особенным местомЮрмала давно занимает особое место в жизни Аллы Пугачёвой. Артистка приезжала сюда ещё задолго до переезда за границу, а после эмиграции латвийский курорт окончательно стал её главным летним направлением.
Мягкий климат, морской воздух и возможность жить вдали от большого количества туристов сделали Юрмалу одним из самых комфортных мест для отдыха семьи. Даже в прошлом году, когда вокруг семьи продолжали разгораться общественные дискуссии, Пугачёва не изменила своей традиции и вновь провела часть лета именно здесь.
После фестиваля Лаймы Вайкуле обсуждали не музыку, а ПугачёвуОчередной повод для обсуждений появился после музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле. Алла Пугачёва появилась на мероприятии вместе с Максимом Галкиным*, однако внимание публики оказалось приковано не столько к самому концерту, сколько к поведению супругов.
Видеозаписи с красной дорожки быстро разошлись по интернету. Пользователи обсуждали внешний вид артистки, её походку, эмоциональное состояние и манеру общения с журналистами.
Отдельно обсуждалось поведение Максима Галкина*, который сопровождал супругу во время общения с прессой и несколько раз вмешивался в разговор. Ни сама Пугачева, ни Галкин* эти обсуждения никак не прокомментировали.
О травме певица рассказала самаНедавно Алла Пугачёва впервые открыто рассказала, что несколько месяцев назад получила серьёзную травму. По словам артистки, после неудачного падения она долгое время не могла нормально ходить.
Именно поэтому она практически перестала появляться на публике и значительно ограничила активность. Подробностей лечения певица раскрывать не стала, однако призналась, что восстановление заняло несколько месяцев. После этого заявления многие поклонники связали редкие появления артистки именно с последствиями травмы.
Публичных выходов становится всё меньшеПосле переезда за границу Алла Пугачёва заметно изменила образ жизни. Если раньше певица регулярно становилась героиней крупных телевизионных проектов, концертов и светских мероприятий, то сегодня она появляется на публике значительно реже.
Артистка практически не даёт интервью, редко публикует новые фотографии и почти не рассказывает о своей повседневной жизни. Поэтому каждое её появление неизменно вызывает большой интерес как у поклонников, так и у журналистов.
Будет ли у семьи новое место для отдыхаПока неизвестно, завершится ли продажа особняка уже в ближайшее время. Если сделка состоится, семье Пугачёвой, вероятно, придётся искать новую летнюю резиденцию в Юрмале или рассматривать другие варианты отдыха.
Сама артистка не комментирует ни судьбу дома, ни свои дальнейшие планы. Однако одно можно сказать точно: дом на балтийском побережье за долгие годы стал не просто арендованной недвижимостью, а местом, с которым оказался связан целый период жизни Аллы Пугачёвой после переезда из России.