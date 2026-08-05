У Леры Кудрявцевой случилась паническая атака на детском аттракционе

05 августа 2026, 15:42

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

У Леры Кудрявцевой случилась паническая атака. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».





Инцидент случился на детском аттракционе. Звезда отметила, что раньше она была большой любительницей острых ощущений.



Кудрявцева поделилась, что в Америке каталась на самых экстремальных горках. Но после рождения дочери Маши её отношение к подобным развлечениям изменилось, и знаменитость стала испытывать страх.





«Я вообще не могу! Вот маленькое детское колесо, а мне стало дурно. Адреналиновый шторм был. Ужас!» — пожаловалась Валерия.