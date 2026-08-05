У Леры Кудрявцевой случилась паническая атака на детском аттракционе
У Леры Кудрявцевой случилась паническая атака. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Инцидент случился на детском аттракционе. Звезда отметила, что раньше она была большой любительницей острых ощущений.
Кудрявцева поделилась, что в Америке каталась на самых экстремальных горках. Но после рождения дочери Маши её отношение к подобным развлечениям изменилось, и знаменитость стала испытывать страх.
«Я вообще не могу! Вот маленькое детское колесо, а мне стало дурно. Адреналиновый шторм был. Ужас!» — пожаловалась Валерия.
Ранее Кудрявцева сообщила, что полноценный отдых помог ей взглянуть на привычные вещи под другим углом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».