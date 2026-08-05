Волочкова объяснила, почему реже публикует фото со шпагатом
Балерина Анастасия Волочкова стала значительно реже показывать в соцсетях свои фирменные шпагаты, давно превратившиеся в интернет-мемы. Причиной стали проблемы с восстановлением после операции на ноге.
В беседе с Общественной Службой Новостей артистка рассказала, что зимой перенесла операцию в Германии. Во время реабилитации она несколько раз нарушала рекомендации врачей и слишком рано вернулась к физическим нагрузкам. Волочкова почти сразу начала репетировать и выходить на сцену. По ее словам, отказаться от выступлений ей сложно, поскольку она не хочет подводить зрителей. Усиленные тренировки привели к перенапряжению мышц, после чего организм начал хуже справляться с нагрузкой.
При этом балерина уверяет, что не утратила гибкость и по-прежнему садится на шпагат. Публикаций стало меньше из-за плотного графика репетиций и необходимости уделять больше времени лечению. Артистка добавила, что намерена как можно дольше поддерживать форму и продолжать служить искусству.
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