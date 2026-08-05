Отношения с мужем Машковой, слухи о романе с Петровым и откровенная фотосессия, сделавшая её секс-символом: как сейчас живёт София Каштанова?
6 августа Софии Каштановой исполняется 39 лет. Актрису называют одной из самых красивых женщин российского кино, а ее личная жизнь не раз становилась поводом для громких обсуждений. Ей приписывали роман с Александром Петровым, обвиняли в разводе Артёма Семакина с Марией Машковой, а после откровенной съемки для MAXIM окончательно закрепили за ней статус секс-символа. Однако сама Каштанова давно предпочитает шумным скандалам семейную жизнь и всё чаще проводит время вдали от России. Почему актриса живет между двумя странами, зачем скрывала беременность и почему почти исчезла с экранов — в материале «Радио 1».
После смерти отца уехала в Мексику и начала жизнь с нуляСофия Каштанова родилась 6 августа 1987 года в Москве. Ее мать Алла Каштанова была актрисой МХАТа, а отец Андрей Антонов — археологом и сценаристом.
Когда Софии было восемь лет, родители развелись. Вскоре семья переехала в Мексику. Для девочки это стало настоящим испытанием: пришлось заново привыкать к новой стране, учить испанский язык и искать друзей.
Позже актриса признавалась, что именно Мексика стала для нее вторым домом. Там София увлеклась верховой ездой, танцами и всерьез занялась конным спортом. Именно общение с лошадьми помогло ей справиться с тяжелыми переживаниями после смерти отца и паническими атаками. Спустя несколько лет Каштанова вернулась в Москву, экстерном окончила школу и поступила в Школу-студию МХАТ на курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака.
Долго играла роковых красавиц, пока не получила роль, изменившую всёНачало карьеры оказалось непростым. Софии доставались небольшие роли в сериалах, причем режиссеры почти всегда видели в ней исключительно эффектную красавицу.
Со временем актрисе надоело играть однотипных героинь, и она даже сделала паузу в карьере. Настоящий поворот произошел после знакомства с Валерием Тодоровским. Именно он пригласил Каштанову в сериал «Оттепель», где она сыграла итальянскую кинозвезду.
Но всероссийскую известность ей принес сериал «Полицейский с Рублёвки». Роль Кристины сделала Софию одной из самых узнаваемых актрис страны. Позже она снялась в сериалах «Психологини», «Детективное агентство Мухича», фильмах «Ботан и Супербаба» и других проектах.
«Увела мужа Машковой»? История, которую обсуждали годамиОдним из самых громких эпизодов в жизни актрисы стали отношения с Артёмом Семакиным. Они познакомились на съемках фильма «Луна-луна», когда актер еще состоял в браке с Марией Машковой.
После развода Семакина и Машковой многие решили, что причиной расставания стала именно София. В прессе Каштанову даже называли разлучницей. Сам актер позже признался, что причиной развода действительно стала его измена. Однако сама София никогда не подтверждала, что именно она разрушила семью, а неоднократно подчеркивала, что слухи сильно преувеличены. Несмотря на это, история еще долго обсуждалась в СМИ.
Роман с Александром Петровым или удачная экранная химия?После выхода «Полицейского с Рублёвки» поклонники были уверены, что между Софией Каштановой и Александром Петровым роман не только на экране. Актеры часто появлялись вместе на премьерах, а их отношения в сериале выглядели настолько убедительно, что слухи возникли сами собой. Подогревала интерес и сама Каштанова, тепло отзываясь о коллеге.
«Саша Петров совсем не ловелас. Насколько я его знаю, он один из самых верных ребят», — говорила актриса.Однако никаких подтверждений роману так и не появилось. Ни София, ни Александр никогда не заявляли, что были парой.
Откровенная съемка для MAXIM превратила актрису в секс-символВ 2017 году София Каштанова снялась для мужского журнала MAXIM. Откровенная фотосессия произвела большой резонанс и окончательно закрепила за актрисой репутацию одной из самых красивых женщин российского кино.
После выхода номера ее имя регулярно попадало в рейтинги самых желанных женщин страны, а поклонники называли Каштанову российской Моникой Беллуччи.
Сама артистка никогда не делала ставку исключительно на внешность и признавалась, что хочет, чтобы зрители прежде всего ценили ее актерские работы.
Скрыла беременность и тайно вышла замужВ 2019 году поклонников ждал новый сюрприз. Неожиданно выяснилось, что София уже стала мамой. До самых родов актриса никому не рассказывала о беременности, а рожать улетела в Мексику. Сын получил необычное имя Джордж. Имя отца ребенка Каштанова также долго держала в секрете.
Позже стало известно, что ее супруг — предприниматель армянского происхождения Арташес Арутюнов, не связанный с киноиндустрией. Свадьбу пара тоже сыграла без лишнего шума.
«Счастье действительно любит тишину», — объясняла София.В 2021 году у супругов родилась дочь. На этот раз беременность актриса уже не скрывала.
Почему всё чаще выбирает Мексику вместо МосквыПосле рождения детей София стала гораздо реже сниматься. Во время пандемии она окончательно перебралась в Мексику, где заинтересовалась нутрициологией, дизайном интерьеров и духовными практиками.
Сегодня актриса живет между Россией и Мексикой, но признается, что семья для нее давно стала главным приоритетом. По словам Каштановой, она не собирается полностью уходить из профессии, однако больше не готова жертвовать детьми ради постоянных съемок.
«Я давно расставила приоритеты: семья и ребенок — главное в жизни. Уверена, что можно найти баланс между семьей и работой», — рассказала она.Именно поэтому одна из самых ярких звезд российских сериалов сегодня появляется на экране значительно реже, чем несколько лет назад, предпочитая спокойную семейную жизнь громким премьерам и светским вечеринкам.