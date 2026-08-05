05 августа 2026, 15:51

София Каштанова (Фото: Instagram* / @sofiacastanova)

6 августа Софии Каштановой исполняется 39 лет. Актрису называют одной из самых красивых женщин российского кино, а ее личная жизнь не раз становилась поводом для громких обсуждений. Ей приписывали роман с Александром Петровым, обвиняли в разводе Артёма Семакина с Марией Машковой, а после откровенной съемки для MAXIM окончательно закрепили за ней статус секс-символа. Однако сама Каштанова давно предпочитает шумным скандалам семейную жизнь и всё чаще проводит время вдали от России. Почему актриса живет между двумя странами, зачем скрывала беременность и почему почти исчезла с экранов — в материале «Радио 1».





Содержание После смерти отца уехала в Мексику и начала жизнь с нуля Долго играла роковых красавиц, пока не получила роль, изменившую всё «Увела мужа Машковой»? История, которую обсуждали годами Роман с Александром Петровым или удачная экранная химия? Откровенная съемка для MAXIM превратила актрису в секс-символ Скрыла беременность и тайно вышла замуж Почему всё чаще выбирает Мексику вместо Москвы

После смерти отца уехала в Мексику и начала жизнь с нуля

София Каштанова (Фото: Instagram* / @sofiacastanova)

Долго играла роковых красавиц, пока не получила роль, изменившую всё

София Каштанова (Фото: Instagram* / @sofiacastanova)

«Увела мужа Машковой»? История, которую обсуждали годами

София Каштанова (Фото: Instagram* / @sofiacastanova)

Роман с Александром Петровым или удачная экранная химия?

София Каштанова (Фото: Instagram* / @sofiacastanova)

«Саша Петров совсем не ловелас. Насколько я его знаю, он один из самых верных ребят», — говорила актриса.

Откровенная съемка для MAXIM превратила актрису в секс-символ

София Каштанова (Фото: Instagram* / @sofiacastanova)

Скрыла беременность и тайно вышла замуж

София Каштанова (Фото: Instagram* / @sofiacastanova)

«Счастье действительно любит тишину», — объясняла София.

Почему всё чаще выбирает Мексику вместо Москвы

София Каштанова (Фото: Instagram* / @sofiacastanova)

«Я давно расставила приоритеты: семья и ребенок — главное в жизни. Уверена, что можно найти баланс между семьей и работой», — рассказала она.