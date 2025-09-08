08 сентября 2025, 18:09

Александр Белявский (Фото: скриншот к/ф «Поцелуй не для прессы»)

8 сентября 2025 года исполняется 13 лет со дня смерти выдающегося актёра театра и кино, народного артиста России Александра Белявского. Его жизнь, наполненная яркими ролями и всесоюзной славой, оказалась омрачена глубокими личными трагедиями и загадочными обстоятельствами кончины. Белявский, подаривший зрителям незабываемые образы в культовых фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и ставший российским голосом британского комика Бенни Хилла, до конца своих дней оставался человеком, чья судьба вызывает одновременно восхищение и скорбь. О жизни артиста и его таинственной смерти — в материале «Радио 1».





Содержание Творческое наследие Семейная жизнь и первая трагедия

Приемный сын Андрей и новая надежда Второй брак и позднее отцовсто Инсульт и последние годы жизни Загадочная смерть: несчастный случай или самоубийство?



Творческое наследие

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)



Семейная жизнь и первая трагедия



Приемный сын Андрей и новая надежда

Александр Белявскийс сыном Андреем (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)



Второй брак и позднее отцовсто

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)



Инсульт и последние годы жизни

Загадочная смерть: несчастный случай или самоубийство?

Александр Белявский (Фото: скриншот д/ф «Белявский Александр. Для всех я стал Фоксом»)



«Он был настолько жизнелюбив и достаточно верующий человек, чтобы уйти из жизни самостоятельно, потому что это большой грех. Я убеждена, что это был несчастный случай. Давайте не будем вешать на него лишние гири».