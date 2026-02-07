Ампутация конечностей, слухи о разводе и реабилитация: как живет фигурист Роман Костомаров после тяжелого испытания
Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров 8 февраля отмечает свое 49-летие. В 2023 году его жизнь кардинально изменилась — он лишился обеих рук и стоп, однако сумел проявить невероятную силу духа и вернуться к активной жизни. О том, как сейчас живет спортсмен, расскажет «Радио 1».
Детство и начало карьерыРоман Костомаров родился 8 февраля 1977 года в обычной семье. Его мать Валентина занималась кулинарией, а отец Сергей работал электриком. Хотя родители не были связаны со спортом, в девятилетнем возрасте Роман самостоятельно пришел в фигурное катание.
Первым наставником Костомарова стала Лидия Караваева. На юниорском чемпионате мира он дебютировал в паре с Екатериной Давыдовой — дочерью своей тренерши. В 1996 году дуэт Костомаров – Давыдова завоевал титул чемпионов мира среди юниоров.
Позже Роман начал работать под руководством Натальи Линичук. В 1998 году он встретил Татьяну Навку, и они стали кататься вместе, переехав в Делавэр (США). Однако спустя год Линичук посчитала этот дуэт недостаточно перспективным и предложила Костомарову попробовать себя в паре с Анной Семенович. Вместе они сумели взять серебро на чемпионате России.
Роман Костомаров и Татьяна Навка (фото: Instagram* / @romankostomarovkrs)
Тем не менее вскоре Костомаров решил вернуться к Навке. Их подготовкой занялся Александр Жулин. В 2004 году пара одержала победу на чемпионате мира в Дортмунде, а затем повторила успех на первенстве в Москве. Благодаря череде побед Костомаров и Навка стали главными фаворитами Олимпийских игр в Турине 2006 года, где им удалось завоевать золотые медали. Помимо этого, фигуристы трижды становились чемпионами Европы. Завершив карьеру после Олимпиады, они оставили заметный след в истории фигурного катания.
Трагедия 2023 годаВ январе 2023 года Роман Костомаров оказался в больнице после тяжелой формы ОРЗ — острого респираторного заболевания, поражающего дыхательные пути. Его состояние резко ухудшилось, и он попал в реанимацию, где врачи диагностировали менингит и инсульт.
Кроме того, из-за проблем с кровоснабжением конечностей медики были вынуждены ампутировать кисти рук и стопы.
После 175 дней в больнице в июле 2023 года Костомаров вернулся домой к семье, начал освоение протезов и заново учился ходить.
«Согласился ли я, если бы мне предложили пережить мою жизнь заново? Нет. До 2023 года с удовольствием все повторил. А дальше — нет», — признался фигурист в интервью «Спорт-Экспресс».
Роман Костомаров (фото: Instagram* / @romankostomarovkrs)
Возвращение на ледУже в августе он принял участие в гала-шоу «Письма любви» в Сочи, где его жена Оксана Домнина исполнила номер под аудиозапись с его признаниями о любви.
В ноябре 2023 года на форуме «Грани личного бренда» Роман поделился переживаниями о потере конечностей и подчеркнул, насколько важна была поддержка близких в этот непростой период.
Как живёт Костомаров после тяжелого испытанияПрезидент Паралимпийского комитета России Павел Рожков назвал Романа Костомарова примером для спортсменов с ограниченными возможностями. Во время открытия Паралимпийских игр в Париже чиновник встретился с фигуристом. В ходе соревнований российская сборная завоевала 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.
Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина (фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова)
Роман Костомаров активно участвует в различных мероприятиях, включая лекции и форумы. 10 сентября 2024 года он запустил свое шоу «По душам», которое выходит на Rutube.
Первым гостем проекта стал комик и телеведущий Александр Ревва. В программу приглашают известных людей, которые делятся с фигуристом историями о своем жизненном пути.
«Мне поступило предложение стать интервьюером и общаться по душам с известными людьми, которые будут приходить ко мне в гости. Поэтому так и назвали — "По душам". Для меня это тоже новый опыт, трудный, но очень интересный. Делаю это с большим удовольствием. А как иначе? Это ведь так здорово — узнать ближе таких ярких и интересных личностей», — рассказал фигурист в интервью «Газете.Ru».
С 2023 года Костомаров ведет программу «Работяги» на телеканале «Пятница». В этом шоу участники со всей страны проходят экстремальные испытания, проверяя свою силу, выносливость и смелость.
В апреле 2023 года режиссер Сарик Андреасян заявил о планах снять художественный фильм о Романе Костомарове.
А в феврале 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink вышел документальный фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды», рассказывающий о борьбе фигуриста с тяжелым заболеванием и его пути к новой жизни.
«Этот фильм — история о моей жизни. Но он, в первую очередь, про семью, про родных и близких, которые в трудные минуты всегда поддерживают. И он, конечно, о сильных женщинах — о жене и маме», — подчеркнул Костомаров.
Личная жизнь Романа КостомароваРоман Костомаров познакомился с Оксаной Домниной в 2001 году, когда был женат на фигуристке Юлии Лаутовой, представлявшей Австрию. Их отношения с Оксаной начинались как дружеские, но после развода с Лаутовой в 2007 году стали более серьезными.
Роман Костомаров и Оксана Домнина (фото: Instagram* / @romankostomarovkrs)
Однако не все поддерживали этот союз — мать Костомарова относилась к Домниной настороженно, так как считала, что именно из-за нее распался предыдущий брак сына.
В 2011 году у Романа и Оксаны родилась дочь Анастасия, хотя на тот момент они еще не были женаты.
В 2013 году в прессе появились слухи о романе Домниной с актером Владимиром Яглычем, с которым она участвовала в шоу «Ледниковый период». Чтобы расставить все точки над «i», Домнина и Костомаров официально зарегистрировали брак в 2014 году, а позже они обвенчались в церкви Святителя Николая.
В 2016 году у них родился сын Илья. Сейчас Костомаров признается, что Оксана – его главная опора и смысл жизни.
«Помогла поддержка любимой жены, которая сказала, что мы выберемся из этого ущелья и болота, мы вместе найдём возможность жить дальше», — рассказал спортсмен на VK Лектории.
Роман Костомаров с семьей (фото: Instagram* / @romankostomarovkrs)