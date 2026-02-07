07 февраля 2026, 17:20

Роман Костомаров (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров 8 февраля отмечает свое 49-летие. В 2023 году его жизнь кардинально изменилась — он лишился обеих рук и стоп, однако сумел проявить невероятную силу духа и вернуться к активной жизни. О том, как сейчас живет спортсмен, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и начало карьеры Трагедия 2023 года Возвращение на лед Как живёт Костомаров после тяжелого испытания Личная жизнь Романа Костомарова



Детство и начало карьеры

Роман Костомаров и Татьяна Навка (фото: Instagram* / @romankostomarovkrs)

Трагедия 2023 года

«Согласился ли я, если бы мне предложили пережить мою жизнь заново? Нет. До 2023 года с удовольствием все повторил. А дальше — нет», — признался фигурист в интервью «Спорт-Экспресс».

Роман Костомаров (фото: Instagram* / @romankostomarovkrs)

Возвращение на лед

Как живёт Костомаров после тяжелого испытания

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина (фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова)

«Мне поступило предложение стать интервьюером и общаться по душам с известными людьми, которые будут приходить ко мне в гости. Поэтому так и назвали — "По душам". Для меня это тоже новый опыт, трудный, но очень интересный. Делаю это с большим удовольствием. А как иначе? Это ведь так здорово — узнать ближе таких ярких и интересных личностей», — рассказал фигурист в интервью «Газете.Ru».

«Этот фильм — история о моей жизни. Но он, в первую очередь, про семью, про родных и близких, которые в трудные минуты всегда поддерживают. И он, конечно, о сильных женщинах — о жене и маме», — подчеркнул Костомаров.

Личная жизнь Романа Костомарова

Роман Костомаров и Оксана Домнина (фото: Instagram* / @romankostomarovkrs)





«Помогла поддержка любимой жены, которая сказала, что мы выберемся из этого ущелья и болота, мы вместе найдём возможность жить дальше», — рассказал спортсмен на VK Лектории.

Роман Костомаров с семьей (фото: Instagram* / @romankostomarovkrs)



