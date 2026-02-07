Юбилейный тур Игоря Николаева охватит 14 городов Подмосковья и принесёт миллионы

07 февраля 2026, 15:54

Игорь Николаев заработает более 37 млн рублей на юбилейном туре

Игорь Николаев (Фото: Instagram* / @igor_nikolaev_music)

Композитор и певец Игорь Николаев готовится к масштабному юбилейному туру, который охватит 14 городов, преимущественно в Подмосковье и ближайших к Москве локациях: Серпухов, Люберцы, Чехов, Мытищи и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».