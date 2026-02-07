Юбилейный тур Игоря Николаева охватит 14 городов Подмосковья и принесёт миллионы
Композитор и певец Игорь Николаев готовится к масштабному юбилейному туру, который охватит 14 городов, преимущественно в Подмосковье и ближайших к Москве локациях: Серпухов, Люберцы, Чехов, Мытищи и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В отличие от некоторых коллег, работающих в ночных клубах, Николаев ориентируется на свою основную аудиторию — концерты будут проходить в домах культуры и зрительных залах, где организаторы рассчитывают на стабильный интерес публики.
По подсчётам, при текущей сетке городов и вместимости залов, общее вознаграждение от тура может превысить 37 миллионов рублей.
