Юбилейный тур Игоря Николаева охватит 14 городов Подмосковья и принесёт миллионы

Игорь Николаев заработает более 37 млн рублей на юбилейном туре
Игорь Николаев (Фото: Instagram* / @igor_nikolaev_music)

Композитор и певец Игорь Николаев готовится к масштабному юбилейному туру, который охватит 14 городов, преимущественно в Подмосковье и ближайших к Москве локациях: Серпухов, Люберцы, Чехов, Мытищи и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



В отличие от некоторых коллег, работающих в ночных клубах, Николаев ориентируется на свою основную аудиторию — концерты будут проходить в домах культуры и зрительных залах, где организаторы рассчитывают на стабильный интерес публики.

По подсчётам, при текущей сетке городов и вместимости залов, общее вознаграждение от тура может превысить 37 миллионов рублей.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
