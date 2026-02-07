«Безопасность важнее шоу»: в Севастополе запретили концерт Ивана Золо

07 февраля 2026, 16:25

Губернатор Севастополя отменил концерт Ивана Золо из соображений безопасности

Иван Золо (Фото: Telegram / @zolochevskii2004)

В Севастополе отменён концерт Ивана Золо. Решение о запрете выступления принял губернатор города Михаил Развожаев, ссылаясь на вопросы безопасности и нравственные причины. Об этом он сообщил в своём блоге.





По словам главы региона, власти должны внимательно следить за тем, какой контент выходит в публичное пространство и как он влияет на молодёжь. Развожаев подчеркнул, что организаторы массовых мероприятий несут ответственность за ценности и смысл, которые транслируются подросткам.



Особое внимание было уделено возрастной аудитории. Концерт заявлялся для зрителей от 14 лет, что, по мнению властей, является недопустимым с учётом формата выступления и содержания программы. Кроме того, на афишах были выявлены нарушения в указании возрастной маркировки.



Также губернатор сослался на вопросы безопасности. В Севастополе сохраняется высокий — «желтый» — уровень террористической угрозы. Все массовые мероприятия в таких условиях должны проходить согласование с Департаментом общественной безопасности, чего организаторы концерта Ивана Золо не сделали.





«Безопасность каждого из нас важнее любого шоу, тем более — безопасность наших детей», — резюмировал Развожаев, подчеркнув, что решение об отмене концерта окончательное.