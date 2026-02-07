«Я отчасти психолог бесплатный»: олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о хейте

07 февраля 2026, 17:04

Фигуристка Загитова рассказала, как относится к критике по поводу внешности

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в подкасте GRWU блогера Nikki Sey рассказала о критике, которая сопровождает её эксперименты с внешностью и стилем.





По её словам, многие фанаты всё ещё воспринимают её как «ту самую сдержанную девочку в спортивном костюме» и не готовы принять перемены.





«Я по-другому выглядела, одевалась и максимально была сдержана в своих образах. Это всегда был спортивный костюм», — напомнила фигуристка, подчеркнув, что это была её привычная и комфортная зона.

«Я не такой человек, который будет отвечать. Я считаю, что я отчасти психолог бесплатный», — отметила спортсменка.