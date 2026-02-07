«Я отчасти психолог бесплатный»: олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о хейте
Фигуристка Загитова рассказала, как относится к критике по поводу внешности
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в подкасте GRWU блогера Nikki Sey рассказала о критике, которая сопровождает её эксперименты с внешностью и стилем.
По её словам, многие фанаты всё ещё воспринимают её как «ту самую сдержанную девочку в спортивном костюме» и не готовы принять перемены.
«Я по-другому выглядела, одевалась и максимально была сдержана в своих образах. Это всегда был спортивный костюм», — напомнила фигуристка, подчеркнув, что это была её привычная и комфортная зона.Сейчас Загитова не вступает в споры с критиками и относится к агрессивным комментариям с иронией.
«Я не такой человек, который будет отвечать. Я считаю, что я отчасти психолог бесплатный», — отметила спортсменка.Она добавила, что негатив обычно отражает внутренние проблемы самих комментаторов, а не её собственные ошибки или промахи.