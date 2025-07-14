14 июля 2025, 10:31

Иван Усович (Фото: ВКонтакте @vanya_usovich)

Иван Усович, известный благодаря участию в шоу Stand Up на канале ТНТ, отмечает свой 32-й день рождения. В последние годы он сосредоточился на сольной карьере и решил отказаться от участия в различных проектах ради популярности. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография и ранние годы Телевизионная карьера Семейные радости Творческий путь и сольная карьера Здоровье и личные особенности

Биография и ранние годы

Иван Усович (Фото: ВКонтакте @vanya_usovich)



Телевизионная карьера

Семейные радости

Иван Усович (Фото: ВКонтакте @vanya_usovich)



Творческий путь и сольная карьера

Здоровье и личные особенности