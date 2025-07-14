Ананкастное расстройство, необычный райдер, уход с ТВ и беременность жены: куда пропал комик Иван Усович из Stand Up на ТНТ?
Иван Усович, известный благодаря участию в шоу Stand Up на канале ТНТ, отмечает свой 32-й день рождения. В последние годы он сосредоточился на сольной карьере и решил отказаться от участия в различных проектах ради популярности. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Биография и ранние годыИван Усович родился 14 июля 1993 года в райцентре Мядель Минской области. Его детство было счастливым, но увлечение компьютерными играми снизило посещаемость в школе до 20%. Однако он смог взять себя в руки и окончить обучение с хорошими результатами, поступив на факультет маркетинга и логистики Минского института народного хозяйства.
В университете Усович увлекся КВН, но вскоре переключился на стендап. Вместе со своим другом Славой Комиссаренко они начали организовывать выступления в Минске. Их первые концерты проходили под названием Cheesecake Factory.
Телевизионная карьераТелевизионная карьера Ивана началась в 2013 году с участия в рубрике «Открытый микрофон» проекта ТНТ Stand Up. Он быстро стал резидентом программы и дошел до полуфинала в «Comedy Баттл». В 2018 году его остроумие оценили в хейт-шоу «Прожарка», где знаменитости слушали шутки о себе.
В 2020 году Иван активно выступал по всей России и делился радостями личной жизни с поклонниками. Он признался, что положительно относится к детям и идее стать отцом.
Семейные радостиЖена комика Анастасия Калустян, с которой он познакомился через социальные сети, сообщила о беременности в начале 2025 года. У пары уже есть сын Даниил, который родился летом 2022 года.
Творческий путь и сольная карьераНесмотря на то, что Иван стал известен благодаря проекту Stand Up, в последнее время он предпочитает проводить небольшие частные выступления. За корпоратив он берет около 1,5 миллиона рублей, а в гримерке у него нет излишеств — только вода, горячее, фрукты и орехи. Комик также любит путешествовать и иногда летает в Таиланд, предпочитая комфортные классы.
Стало известно, что Усович взял творческий отпуск, чтобы подготовить новый материал. В 2025 году он планирует вернуться на сцену с несколькими концертами как в России, так и за границей. Его оригинальный сценический образ продолжает удерживать внимание публики, балансируя между робостью и развязностью.