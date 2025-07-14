«Очередной вброс»: Сергей Соседов назвал взрыв популярности Кадышевой и Булановой среди молодежи надуманным

14 июля 2025, 04:47

Критик Соседов поставил под вопрос популярность Кадышевой и Булановой среди молодежи

Татьяна Буланова (Фото: Instagram* @buslya)

Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в популярности Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой среди юной аудитории, назвав их успех у молодежи «надуманным». Он заявил в интервью «URA.RU», что понятие «молодежь» стало в довольно расплывчатым.





Ранее выяснилось, что хиты Татьяны Булановой «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» резко взлетели в популярности благодаря платформе TikTok. Подростки слушают и перепевают песни артистки, записывают под них различные танцевальные видео. Это позволило артистке запустить новый формат экспресс-концертов: 20 минут за один миллион рублей.



Вокруг Кадышевой также возник ажиотаж: за последние полгода ее гонорары выросли вдвое — с 10 до 20 миллионов рублей. За это надо сказать спасибо соцсетям, в которых завирусился трек певицы.



Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadyshevanadezda)

Однако слова общественности о популярности звезд среди зумеров Соседов назвал «очередным вбросом». Он признался, что не понимает, насколько реален их успех среди новых слушателей. На концерты певиц, несомненно, ходят, но не факт, что их посещают молодые люди.





«Лично я не знаю: есть ли у Татьяны Булановой успех у молодежи. Может, это и надумано — так, очередной вброс. Да и непонятно, кто молодежь: у нас сейчас до 70 — все молодежь. Да и с Надеждой Кадышевой ничего не понятно. Во всяком случае мне», — поделился Соседов с «URA.RU».