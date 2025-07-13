«Чужие люди»: Любовь Успенская рассказала, почему выбирает русских мужчин

13 июля 2025, 22:51

Певица Любовь Успенская рассказала, почему вступает в отношения с русскими мужчинами

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года» Любовь Успенская рассказала, почему отдаёт предпочтение русским мужчинам. Об этом певица заявила в интервью Надежде Стрелец.





Успенская откровенно рассказала, что у неё был роман с американцем, когда она проживала в США. Артистка считает, что любовь с такими людьми длится до первого счёта в ресторане.

«Какой бы он не был симпатичный, состоятельный — не наш менталитет. Для меня это чужие люди», — высказалась Успенская.

«Эти [американцы] всё что-то считают, [говорят] «бьютифул», но когда надо заплатить — уже не «бьютифул», — рассказала артистка.